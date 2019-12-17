Diyarbakir Sağlık Çalışanlarından ‘AYM Kararına Uyun’ Çağrısı

Diyarbakır’da ortak bir açıklama yapan sağlık örgütleri, Anayasa Mahkemesi’nin, kamu çalışanlarını atamaları sırasına güvenlik soruşturması yapılmasını içeren düzenlemeyi iptal eden kararının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Sağlık Emekçileri Sendikası, Diyarbakır şubesi, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Diyarbakır Sosyal hizmet Uzmanları Derneği ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi üyeleri ortak bir açıklama yaptı. Sağlık örgütleri adına açıklama yapan SES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Gönül Adıbelli, AYM’nin iptal kararından sonra yeni düzenlemeler yapılması ile yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Adıbelli, “Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun, 657 sayılı kanununun 48’inci maddesinin diğer şartlarını taşımakla birlikte 8’inci bendi gerekçe gösterilerek atamalarını yapmadığı hekimleri yeni bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın derhal ataması, sözleşmesini feshettiği hekimleri görevlerine iade etmesi, güvenlik gerekçesi ile görevine başlatmadığı tüm sağlık çalışanlarını görevine başlatması ve açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarını karşılaması gerekmektedir” dedi.