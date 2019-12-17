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Diyarbakir Sağlık Çalışanlarından ‘AYM Kararına Uyun’ Çağrısı

17.12.2019 19:30 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da ortak bir açıklama yapan sağlık örgütleri, Anayasa Mahkemesi’nin, kamu çalışanlarını atamaları sırasına güvenlik soruşturması yapılmasını içeren düzenlemeyi iptal eden kararının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı

Diyarbakir Sağlık Çalışanlarından ‘AYM Kararına Uyun’ Çağrısı

Diyarbakır’da ortak bir açıklama yapan sağlık örgütleri, Anayasa Mahkemesi’nin, kamu çalışanlarını atamaları sırasına güvenlik soruşturması yapılmasını içeren düzenlemeyi iptal eden kararının hayata geçirilmesi çağrısı yaptı.

Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Sağlık Emekçileri Sendikası, Diyarbakır şubesi, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Diş Hekimleri Odası, Diyarbakır Sosyal hizmet Uzmanları Derneği ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi üyeleri ortak bir açıklama yaptı. Sağlık örgütleri adına açıklama yapan SES Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Gönül Adıbelli, AYM’nin iptal kararından sonra yeni düzenlemeler yapılması ile yürütme ve yargı organları işlevleri yönünden gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

Adıbelli, “Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun, 657 sayılı kanununun 48’inci maddesinin diğer şartlarını taşımakla birlikte 8’inci bendi gerekçe gösterilerek atamalarını yapmadığı hekimleri yeni bir başvuruya ihtiyaç olmaksızın derhal ataması, sözleşmesini feshettiği hekimleri görevlerine iade etmesi, güvenlik gerekçesi ile görevine başlatmadığı tüm sağlık çalışanlarını görevine başlatması ve açıkta geçirdikleri sürelere ilişkin özlük haklarını karşılaması gerekmektedir” dedi.

Adıbelli, sağlık çalışanlarının da girişimlere başlamasını isteyerek, “Herhangi bir çabaya gerek olmadan güvenlik soruşturmaları gerekçesiyle işine ve uzmanlık eğitimine başlatılmayan tüm sağlık emekçilerinin derhal işe başlatılması, dava süreci devam eden idare mahkemelerinin derhal iptal kararı vermesi gerekmektedir. Bununla birlikte isteyen sağlık emekçileri AYM’nin belirtilen kararının hayata geçirilmesi ve derhal işe başlatılmaları için devam eden mahkemelerine ve bakanlığa, başvurabilirler” diye konuştu.

Açıklamanın ardından VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan SES Yöneticisi Recep Oruç, AYM kararının önünün yeni yasal düzenlemelerle kesilmek istendiğini söyledi. Oruç, “OHAL kanundan sonra üyelerimizin, arkadaşlarımızın koşulsuz şartsız bir şekilde ya güvenlik soruşturmalarından geçirilmesi ya da ya da herhangi bir gerekçe gösterilmeden ihraç edilmesi bir kanunsuzluğu da ortaya çıkarıyordu. Anayasa Mahkemesi buna ‘dur’ dedi. İstenilen buydu ama bugün çok net bir şekilde görüyoruz ki bunun karşısında bir yasal düzenleme yapılıyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki, bu yasal düzenleme bir kadrolaşmadır, hukuksuzluktur” dedi.

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