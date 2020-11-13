Diyarbakir Sağlık Platformu: "İhraç Edilen Sağlık Çalışanları Geri Alınsın"

Sağlık meslek örgütlerinin oluşturduğu Diyarbakır Sağlık Platformu tarafından açıklanan Eylül-Ekim COVID-19 raporunda, vakaların artış gösterdiğine dikkat çekildi. Raporda daha önce ihraç edilen sağlık çalışanlarının da geri alınması çağrısı yapıldı. Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) ve Mezopotamya Psikologlar İnisiyatifi gibi sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan Diyarbakır Sağlık Platformu, Eylül Ekim ayı raporunu online basın toplantısıyla açıkladı. Su Zammına Tepki Raporda Diyarbakır’da ilk vakanın görüldüğü 18 Mart’tan bugüne kadar 1182 sağlık çalışanının enfekte olduğu, 14 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği vurgulandı. Raporda, yüz yüze eğitimin başlamasının ardından hastanelere başvuran öğretmen sayısında artış yaşandığına dikkat çekilerek belediyenin, bu süreçte yaptığı su zammı eleştirildi. Sağlık Örgütleri su zammına “İnsanların temel ihtiyacı olan suya daha çok gereksinim duyulduğu pandemi sürecinde suya kolay ulaşımın önemi artmıştır. Bilim insanları pandemi sürecinde COVID-19’la mücadelede sık sık el yıkamanın ve bulunduğumuz çevreyi hijyenik hale getirmenin önemini vurgulamaktadır. Bunun da ön koşulu insanların suya daha kolay ulaşabilmelerinden geçer. Böyle devam ederse ev ve işyerlerinde suya yapılan zamlardan kaynaklı gerekli hijyen koşulları sağlanamayacaktır. Bu sebeple yaygınlaşan Covid-19 virüsü toplum sağlığını daha fazla tehlikeye atacaktır” ifadeleriyle karşı çıktı.

Cezaevleri için özel önlemler alınması çağrısı yapılan raporun dikkat çeken bölümlerinden biri de OHAL döneminde ihraç edilen sağlık çalışanlarıyla ilgili oldu. İhraçlara yapılan itirazların değerlendirildiği OHAL komisyonlarının, pandemi döneminde yavaş çalıştığına dikkat çekilerek “KHK’ lıların durumunun görüşüldüğü OHAL komisyonları, pandemi bahanesiyle çok az sayıda dosya görüşmektedir. Pandemi öncesi ayda 4000 dosya görüşülürken, tüm pandemi boyunca 3000 civarında dosya sonuçlandırılmıştır. İlimizde KHK’yla ihraç edilen 137 sağlık emekçisi bulunmaktadır. Sağlık emekçilerinin geri alımlarıyla ilgili çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır” denildi. Önlemler Raporda yer verilen önerilerden bazıları da şöyle sıralandı: -Tüm sağlık çalışanlarına ayrım gözetmeksizin periyodik olarak test yapılmalıdır. -Testlerin hastaneler dışındaki yerlerde de uygulanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır. -Olası salgın artışı için COVID-19 klinikleri ve yoğun bakım üniteleri arttırılmalıdır.

-Aile Sağlığı Merkezleri çalışanları tükenmişlikle karşı karşıyadır. İş yüklerini insani sınırlara çekecek düzenlemelere gidilmelidir. - Mesleklerini yaparken yakalandıkları ve ölümle sonuçlanabilen COVID-19 hastalığı Sağlık çalışanları açısından meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. -COVID-19 hastalığına yakalanan Sağlık çalışanlarının işe dönüş kriterleri hastalığın şiddeti, ortaya çıkan sekel ve viral yük dikkate alınarak uluslararası kılavuzlara uygun olarak belirlenmelidir. -Okullarda COVID-19 pandemisine yönelik önlemler arttırılmalı, denetimler sıklaştırılmalıdır. - DİSKİ’nin derhal su zammına ilişkin kararı iptal etmesi, ücret indirimine gitmesi ve faturalarını ödeyemeyen vatandaşlara kolaylık sağlaması gerekmektedir. Böyle olağanüstü bir süreçte hijyen için elzem olan şebeke suyu ücretsiz verilmelidir -Cezaevlerine ilişkin yeni düzenlemelere gidilmeli, af kapsamı genişletilmelidir. Risk faktörü taşıyan hasta mahpuslar bir an önce tahliye edilmelidir. ‘Sigara Yasağı Tek Başına Çözüm Değil’