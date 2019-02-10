İlde sağlık alanında yapılan yatırımlarla 2002'den bu yana kurulan tesis sayısı 42'ye ulaştı. Yapılan yeni tesisler sayesinde kentte sağlık hizmetinde memnuniyet oranı da yüzde 30'lardan yüzde 78'lere çıktı.

Açılan yeni sağlık tesislerinin yanı sıra mevcut hastanelerde fiziki iyileştirme yapılan, 112 acil istasyon sayısının 2'den 48'e, ambulans sayısının 2'den 90'a yükseldiği kentte, hastalar, tuvaleti, banyosu ve en fazla 2 hasta yatağı bulunan odalarda 5 yıldızlı otel konforunda kaliteli sağlık hizmetine kavuştu.

Daha önce hastaların Batı illerine gittiği Diyarbakır, sağlanan imkanlar sayesinde artık İç ve Doğu Anadolu'daki bazı şehirlerden de hasta kabul ediyor.

Şehir Hastaneleri konsepti ile Diyarbakır'da ilk etapta 100 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi, 200 yataklı psikiyatri hastanesi, 150 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi olmak üzere toplam 450 yataklı bir sağlık kompleksinin inşası için de çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ön yeterlilik ihalesi yapılan 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesi, 200 yataklı kalp damar cerrahi hastanesi ve 150 yataklı göğüs hastalıkları hastanesi olmak üzere toplam 750 yataklı ayrıca bir şehir hastanesi konsepti hazırlıkları ve çalışmaları da devam ediyor.

Kentte devam eden sağlık yatırımları sayesinde 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) ile 20 yataklı Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi'nin (ÇEMATEM) yapımı sürüyor.

Şehir Hastaneleri Projesi de Sağlık Bakanlığının programı doğrultusunda iki etapta yapılacak. Önce fizik tedavi ve psikiyatri grubu daha sonra kadın doğum, çocuk ve kalp damar cerrahisi ve göğüs hastalıkları hastanesi şeklinde olacak. İki farklı binada toplam altı branşta bir şehir hastanesi şehre kazandırılacak.