HABER

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

Afrika, Avrupa ve Asya arasında gidip gelen göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır, bu mevsimde yüzlerce şahini ağırlıyor - Prof. Dr. Recep Karakaş: - "Şahinler genellikle kalabalık gruplar halinde göç ederler. Gördüğümüz kalabalık grupların büyük çoğunluğu, kuzey enlemlere göç etmek için bölgeyi kullanırlar" - Veteriner hekim Mesut Tomar: - "Bu hayvanlar güvende olduklarını hissettiği müddetçe bizim misafirimiz olur yoksa buraları terk edebilir. Onun için lütfen herkes bu canlılara saygılı olsun"

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır, bu mevsimde yüzlerce şahine ev sahipliği yapıyor.

Kuş türlerinin Afrika, Avrupa ve Asya göç yolu üzerinde bulunan Anadolu toprakları, aynı zamanda birçoğuna da konaklama ve üreme sahası oluyor. Göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır da bu mevsimde yüzlerce şahini ağırlıyor.

Şahinler, havaların yavaş yavaş ısındığı Diyarbakır'ın Ergani, Dicle ve Eğil ilçesinin kırsal bölgelerinde görüntülendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, önemli göç yollarından Kafkaslar ve Balkanlar güzergahında olduğunu söyledi.

Göçler esnasında ana göç yollarının yanı sıra tali göç güzergahlarının da oluştuğunu kaydeden Karakaş, "Göçler esnasında yan yollar oluşuyor. Bunlar da bölgemizden geçiyor ve pek çok göçmen kuş türü tarafından kullanılıyor. Söz konusu kuşların, göç yolunda Dicle-Fırat nehir sistemlerini bir işaret olarak kullandıklarını düşünüyoruz. Yırtıcı kuşlarımızdan şahinler, atmacagiller familyasında olup bu göç güzergahını kullanan türlerden biridir. Şahinler genellikle kalabalık gruplar halinde göç ederler. Gördüğümüz kalabalık grupların büyük çoğunluğu, kuzey enlemlere göç etmek için bölgeyi kullanırlar." diye konuştu.

Son günlerde yoğun olarak Diyarbakır'ın Ergani, Dicle, Eğil ilçelerinin yanı sıra merkezde de Hevsel Bahçeleri ve Dicle Üniversitesi yerleşkesi civarında da şahinlerin görüldüğünü aktaran Karakaş, yaşam yerlerinin, genelde tarım alanlarına yakın ormanlık bölgeler olduğunu belirtti.

Geniş bir alana yayılabildiklerini anlatan Karakaş, "Küçük memeliler, sürüngenler, böcekler ve küçük tür kuşlarla besleniyorlar. Onun için tarımsal anlamda çok yararlı varlıklar. Özellikle güneşin batmasına yakın ağaçların üzerinde toplanır ve tünerler. Göç güzergahında dinlenirler." dedi.

- "Korkulacak bir şey yok"

Şahinlerin insanlar için tehlike oluşturmadığını vurgulayan Karakaş, çiftçilerin ve diğer vatandaşların şahin görünce paniğe kapılmamasını, onların da insanlardan çekindiğini kaydetti.

- Avcılara uyarı

Ergani ilçesinde avcıların ateş etmesi sonucu saçmalarla yaralanan bir şahinin kanadını tedavi eden veteriner hekim Mesut Tomar da bilinçsiz avlanmanın doğaya zarar verdiğini dile getirdi.

Şahinin kanadından yaralandığını dile getiren Tomar, "Köyde yaşayan bir vatandaş kanadından yaralı şahini bana getirdi. Pansuman sargısı yaptık. Vatandaş, şahin iyileşip tekrardan uçana kadar ona bakacağını söyledi." diye konuştu.

Son günlerde bölgede yoğun şekilde görülen şahinlerin mükemmel bir görsel oluşturduğunu aktaran Tomar, şunları söyledi:

"Bölgemiz göç kuşları için güzergah ve dinlenme alanı. Bu süreçte bizler onların göçünü sağlıklı tamamlaması için çaba göstermemiz gerekirken kendini bilmez avcılar onlara zarar veriyor. Bu hayvanlar güvende olduklarını hissettiği müddetçe bizim misafirimiz olur yoksa buraları terk edebilir, onun için lütfen herkes bu canlılara saygılı olsun."

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Patrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildiPatrik Mutafyan için Kayseri'deki kilisede dua edildi
Burhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusuBurhaniye’de özel öğrencilerin Tubitak Bilim Fuarı coşkusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır drone Göçmen kuşlar şahinler

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı açıkladı: Aras Rezzan öldürüldü

Aras Rezzan öldürüldü

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

Hasta şüphelenip araştırınca skandal gerçek ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.