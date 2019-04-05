Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır, bu mevsimde yüzlerce şahine ev sahipliği yapıyor.

Kuş türlerinin Afrika, Avrupa ve Asya göç yolu üzerinde bulunan Anadolu toprakları, aynı zamanda birçoğuna da konaklama ve üreme sahası oluyor. Göçmen kuşların rotasında bulunan Diyarbakır da bu mevsimde yüzlerce şahini ağırlıyor.

Şahinler, havaların yavaş yavaş ısındığı Diyarbakır'ın Ergani, Dicle ve Eğil ilçesinin kırsal bölgelerinde görüntülendi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, önemli göç yollarından Kafkaslar ve Balkanlar güzergahında olduğunu söyledi.

Göçler esnasında ana göç yollarının yanı sıra tali göç güzergahlarının da oluştuğunu kaydeden Karakaş, "Göçler esnasında yan yollar oluşuyor. Bunlar da bölgemizden geçiyor ve pek çok göçmen kuş türü tarafından kullanılıyor. Söz konusu kuşların, göç yolunda Dicle-Fırat nehir sistemlerini bir işaret olarak kullandıklarını düşünüyoruz. Yırtıcı kuşlarımızdan şahinler, atmacagiller familyasında olup bu göç güzergahını kullanan türlerden biridir. Şahinler genellikle kalabalık gruplar halinde göç ederler. Gördüğümüz kalabalık grupların büyük çoğunluğu, kuzey enlemlere göç etmek için bölgeyi kullanırlar." diye konuştu.