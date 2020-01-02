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  4. Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 19:26 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa karayolu ulaşıma kapanırken, karayolunda meydana gelen hasarlı kazalarla kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini gösterdiği Diyarbakır'da ulaşım da aksamalar meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu Şanlıurfa karayolu, kapandı. TIR ve kamyonların karayolunda ilerleyememesi ve meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Karayolları ekiplerinin kardan kapanan karayolunun ulaşıma sağlanması için çalışmaları sürüyor.

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