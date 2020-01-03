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  4. Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2)

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 00:09 | Son Güncelleme

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR Diyarbakır'da, etkili olan kar nedeniyle saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapanan Şanlıurfa karayolunun açılması için ekipler, çalışma yürüttü.

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2)

ULAŞIM KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Diyarbakır'da, etkili olan kar nedeniyle saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapanan Şanlıurfa karayolunun açılması için ekipler, çalışma yürüttü. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmanın ardından yol saat 23.00 sıralarında kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bu arada kayganlaşan yolda iki TIR, sürücülerinin kontrolünden çıkarak yan yattı. Ekipler, karın devam ettiği yolun yeniden kapanmaması için temizleme çalışmalarını sürdürürken, yağış ve kazalar nedeniyle yolda oluşan uzun araç kuyruğu ise kısmen azaldı.

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolu kardan kapandı (2)

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