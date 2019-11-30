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Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali’ndeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da Sebze ve Meyve Hali’nde narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı yaşanan ve 1 kişinin öldüğü patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, patlamada hayatını kaybeden işyeri sahibi Abdullah Önder’in gece işyerine gelerek ışığı açmak için düğmeye bastığı sırada yaşandığı öğrenildi.Diyarbakır’da Sebze ve Meyve Hali’nde narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı yaşanan ve 1 kişinin öldüğü patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir iş yerinde iddiaya göre narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı dün gece şiddetli bir patlama meydan geldi.

Diyarbakır’da Sebze ve Meyve Hali’nde narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı yaşanan ve 1 kişinin öldüğü patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, patlamada hayatını kaybeden işyeri sahibi Abdullah Önder’in gece işyerine gelerek ışığı açmak için düğmeye bastığı sırada yaşandığı öğrenildi.
Diyarbakır’da Sebze ve Meyve Hali’nde narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı yaşanan ve 1 kişinin öldüğü patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’nde bulunan Sebze ve Meyve Hali içerisindeki bir iş yerinde iddiaya göre narenciye sarartılmasında kullanılan karpitten kaynaklı dün gece şiddetli bir patlama meydan geldi. Patlamada, işyeri sahibi Abdullah Önder isimli vatandaş hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Önder’in cenazesi otopsi için hastane morga kaldırılırken, yaralıların hastanede tedavisi devam ediyor.
Dün gece saat 21.12’de meydana gelen patlama anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, örüntülerde, patlama sırasında bir kişinin yolda yürüdüğü, bu kişinin patlamadan yara almadan kurtulduğu görülüyor.
Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Sebze ve Meyve Komisyoncular Odası Başkanı Mehdi Taş, patlamanın neden kaynaklandığını bilmediğini söyledi.
“Olay gündüz olsaydı facia olurdu”
Patlamanın gece saat: 21.12 sıralarında yaşandığını aktaran Taş, “Olayda hayatını kaybeden işyeri sahibi gece işyerine gelmiş ve bu sırada aydınlatma düğmesine basmasıyla patlama yaşanmış. Patlamada işyeri sahibi vefat etmiş, 2 kişide yaralanmıştır. Patlama gündüz olsaydı büyük bir facia yaşanmış olacaktı. 200 yada 300 kişi ya yaralanırdı yada hayatını kaybedebilirdi. Tek tesellimiz olayın gece olmasıdır. Patlamanın yaşandığı dükkanda ve yan dükkanlarda zarar tespit çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

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