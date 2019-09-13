Diyarbakır şehitleri ‘kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlar, ‘Kahrolsun PKK’ sloganları ile son yolculuklarına uğurlandı. Kulp ilçesindeki cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kulp ilçesine bağlı Ağaçkoru köyü mevkisinde yaşandı. Terör örgütü mensuplarınca daha önce döşenen el yapımı patlayıcının odun toplamaya giden vatandaşları taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 7 kişi şehit oldu, 10 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede havadan ve karadan operasyon başlatıldı.

Cenaze töreninde PKK’ya lanet yağdı

Mayın patlaması sonucu şehit olan Ahmet Ay, Ömer Yıldız, Abit Yıldız ve Siraç Yıldız için Kulp Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin naaşlarının ambulanstan alınarak katafalka konulması ile başlayan tören, öz geçmişlerinin okunması ile devam etti.