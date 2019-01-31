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Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 14:51 | Son Güncelleme

Diyarbakır-Silvan karayolunda lastiği patlayan otomobilin takla atması sonucu 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Silvan karayolunda kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunun 20’inci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 50 DK 996 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu taklalar atarak 100 metre ilerleyip, şarampole devrildi. Kazada, otomobilde bulunan 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silvan trafik kazası

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