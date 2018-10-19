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Diyarbakır 'Şöhretler Karması' maçına hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 16:06 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da dün başlayan Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla Diyarbakır Stadyumu'nda yapılacak 'Şöhretler Karması' maçı için hazırlıklar sürüyor.  Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bazı kurum ile kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali programında yarın, Diyarbakır Stadyumu'nda Şöhretler Karması maçı oynanacak.

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da dün başlayan Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla Diyarbakır Stadyumu'nda yapılacak 'Şöhretler Karması' maçı için hazırlıklar sürüyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bazı kurum ile kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali programında yarın, Diyarbakır Stadyumu'nda Şöhretler Karması maçı oynanacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ziraat Türkiye Kupası finaline kalan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor'un maçına ev sahipliği yapan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçiler ve ünlülerin forma giyeceği şöhretler karması maçına sahne olacak.

22 BİN DAVETİYE TÜKENDİ

Yarın Diyarbakır'da yapılacak etkinlik kapsamında hazırlıklar sürerken, stadyum içerisinde dev sahne kuruldu. Konser etkinliğinin de yapılacağı stadyumda yarın yapılacak etkinlik için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiyenin tamamına yakınının tükendiği, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve kent dışından gelen protokol üyelerine ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişi nedeniyle kentin birçok bölgesi süslendi, renkli görüntüler oluştu.

ŞÖHRETLER KARMASI MAÇINDA ERDOĞAN FORMA GİYECEK

Ziraat Gençlik Festivali kapsamında yarın oynanacak şöhretler karması maçında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile Hürriyet ve Adalet Derneği Başkanı Taha Ayhan, eski futbolculardan Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Ali Tandoğan, Yattara, Ayhan Akman, Serdar Kulbilge, Tolunay Kafkas, Faruk Atalay, Hayati Köse yer alacak.

ERDOĞAN'IN OYNACAĞI TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ LUCESCU

Öte yandan şöhretler karması maçının teknik direktörleri de belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oynayacağı takımı A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, rakip takımın teknik direktörlüğünü ise Rıdvan Dilmen yapacak. Maçın hakemi ise Cüneyt Çakır olacak.

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