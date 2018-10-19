Diyarbakır 'Şöhretler Karması' maçına hazır

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da dün başlayan Ziraat Gençlik Festivali kapsamında, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katımıyla Diyarbakır Stadyumu'nda yapılacak 'Şöhretler Karması' maçı için hazırlıklar sürüyor.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bazı kurum ile kuruluşların katkılarıyla Okçular Vakfı tarafından düzenlenen, Ziraat Diyarbakır Gençlik Festivali programında yarın, Diyarbakır Stadyumu'nda Şöhretler Karması maçı oynanacak. Geçtiğimiz Mayıs ayında Ziraat Türkiye Kupası finaline kalan Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor'un maçına ev sahipliği yapan 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçiler ve ünlülerin forma giyeceği şöhretler karması maçına sahne olacak.

22 BİN DAVETİYE TÜKENDİ

Yarın Diyarbakır'da yapılacak etkinlik kapsamında hazırlıklar sürerken, stadyum içerisinde dev sahne kuruldu. Konser etkinliğinin de yapılacağı stadyumda yarın yapılacak etkinlik için hazırlanan 22 bin ücretsiz davetiyenin tamamına yakınının tükendiği, kalan bölümler ise güvenlik güçleri ve kent dışından gelen protokol üyelerine ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'a gelişi nedeniyle kentin birçok bölgesi süslendi, renkli görüntüler oluştu.