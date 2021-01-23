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Diyarbakır, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizliğe büründü

23.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da dün saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Ocak pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Diyarbakır’da da dün saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Ocak pazartesi saat 05.00’da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı. Kısıtlamanın başladığı saatten itibaren Diyarbakır’da cadde ve sokaklar boş kalırken, güvenlik güçleri sabahın ilk ışıklarına kadar denetimlerine devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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