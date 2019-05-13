Diyarbakır Surları İçin UNESCO’ya Çağrı

2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan Diyarbakır Surları, bakımsızlıktan yer yer yıkılıyor. Kentteki sivil toplum kuruluşları, UNESCO’ya duyarlılık çağrısı yaptı.

Geçen hafta yağan yağmurlar nedeniyle Benu u Sen Burcu duvarının yıkılması üzerine gözler bir kez daha surlara çevrildi. Daha önce Sur çevresindeki yapılaşmalar tepkilere rağmen sürdürüldü. Sivil toplum kuruluşlarının ‘Dicle Vadisi Kırklar Dağı Rekreasyon Alanı’ projesine karşı açtığı davayı kazanmasına rağmen, proje durdurulmadı. STK’ların karşı çıktığı bir proje de, AKP’nin seçimlerde sıkça dile getirdiği ‘Millet Bahçesi’ projesiydi. Fiskaya bölgesinden Mardinkapı’ya kadar Sur’ların yamacında inşa edilen ‘millet bahçesi’ projesinin durdurulması için dava açmaya hazırlanan STK’lar, UNESCO’ya da çağrı yaptı. Aralarında sendika, meslek odaları ve derneklerin bulunduğu Amed Demokrasi Platformu adına yapılan açıklamada, yanlış uygulamaların durdurulması istendi. Platform adına açıklama yapan Mimarlar Odası Şube Başkanı Şerefhan Aydın, şu çağrıyı yaptı; ”Dünya Kültür Mirası Sur’ların hemen dibinde ağır iş makineleri ile kazı yapılarak oluşan titreşimlerle Surlara zarar veren, Hevsel bahçelerine beton dökmek suretiyle bölgenin doğasını bozan, Surlarla bütünlüğü olmayan malzemelerle çeşitli yapıları inşa ederek Surların siluetini bozan ve doğayı tahrip eden bu gibi yanlış uygulamaların durdurulmasını istiyoruz. Bu projelere uygunluk veren Çevre Şehircilik Bakanlığını ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunu da yasa ve yönetmenliklerde belirlenen çalışma esaslarına uymalarını, bilimsel, teknik, ahlaki ve vicdani bir misyonla hareket edip bu tür yanlış uygulamalara karşı bir duruş sergilemelerini beklemekteyiz. Bizler başta ilgili kurumlar olan UNESCO’yu, Çevre Şehircilik Bakanlığını, Büyük Şehir Belediyesini, Sur Belediyesini ve Dünya mirası olması itibariyle tüm topluma sesleniyoruz; Tarihsel değerlere, Doğal ve Kültürel mirasına sahip çıkan bir toplum ancak tarihe ve insanlığa hizmet etmiş olur, bundan dolayı gelin insanlığın Surlarına hep birlikte sahip çıkalım, koruyalım ve insanlığa armağan edelim.”