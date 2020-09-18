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Diyarbakır surları restorasyonunda insan kemikleri bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarında başlatılan restorasyon çalışmalarında Yedikardeş Burcunun teras katında insan kemikleri bulundu.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrollüğünde Diyarbakır surlarının 21-22 No’lu burçlar acil müdahale ve 32-33, 41-42 No’lu burçların restorasyon işinin 10 Ağustos 2020’de başlandığı belirtildi.Kemiklerin, Ortaçağ İslami dönemine ait olduğu değerlendiriliyorAçıklamada, “İş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğünden görevlendirilen arkeolog denetiminde Yedikardeş Burcunun teras katında yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında 17 Eylül 2020’de insan kemiklerine rastlanmıştır.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surlarında başlatılan restorasyon çalışmalarında Yedikardeş Burcunun teras katında insan kemikleri bulundu.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılarak Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Rolöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman teknik personeli kontrollüğünde Diyarbakır surlarının 21-22 No’lu burçlar acil müdahale ve 32-33, 41-42 No’lu burçların restorasyon işinin 10 Ağustos 2020’de başlandığı belirtildi.

Kemiklerin, Ortaçağ İslami dönemine ait olduğu değerlendiriliyor
Açıklamada, “İş kapsamında Diyarbakır Müze Müdürlüğünden görevlendirilen arkeolog denetiminde Yedikardeş Burcunun teras katında yürütülen hafriyat ve temizlik çalışmaları esnasında 17 Eylül 2020’de insan kemiklerine rastlanmıştır. Teras döşeme kotunun 28 santimetre altında doğu-batı yönünde, 50 santimetre ara ile yüzü kıbleye dönük vaziyette defnedilmiş vücut bütünlüğü korunmuş 3 adet insan iskeleti tespit edilmiştir. İnsan iskeletlerinin hangi döneme ait olduğu bilinmemekle beraber, Ortaçağ İslami döneme ait olduğu tahmin edilmektedir. İskeletlerin yaş tespiti, yapılacak laboratuvar incelemesi neticesinde kesinleşecektir. Kazı çalışmaları arkeolog denetiminde titizlikle devam etmektedir” denildi.

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