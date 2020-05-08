HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır surlarındaki talan için harekete geçildi

Diyarbakır surlarındaki talan için harekete geçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 09:03 | Son Güncelleme

Hurriler döneminde inşa edildiği bilinen, 5 bin 800 metre uzunluğuyla Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun ikinci duvarı olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarının taşlarının talan edilmesiyle ilgili hem Bakanlık hem de Belediye harekete geçti. Taşları çalanlara yönelik operasyonlar yapıldı ve yaklaşık 10 kamyon taş kontrol altına alındı. Surların oranımı için de 13 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, tarihi Diyarbakır surlarında taşların sökülmesiyle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergeleri verdi.

Önergelere cevap veren Bakan Ersoy, tarihi surların taşlarının sökülüp satılmaya çalışıldığı iddialarıyla ilgili harekete geçilip, operasyonlar yapıldığını kaydederek, komisyon kurulduğunu açıkladı. Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 10 kamyon civarında taş tespit edilerek kontrol altına alınmıştır. Şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Sur ilçesinde bulunan tarihi surların sökülerek satılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine Emniyet Müdürlüğü’nce belirlenen noktalara operasyon gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 10 kamyon civarında tarihi olma ihtimali olan taş tespit edilerek Müze Müdürlüğü tarafından kontrol altına alınmıştır. Taşların kendisine ait olduğunu iddia eden şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nce tarihi Diyarbakır surları ve tescilli yapıların varsa olumsuzluklarına zamanında müdahale edilmesi amacıyla alanında uzman kişilerden ‘Sur Denetim ve İnceleme Komisyonu’ kurulmuştur. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları söz konusu surlarda gerekli incelemelerde bulunmuşlardır."

Bakan Ersoy, bazı burçların da işgal edildiğinin tespit edildiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan Diyarbakır Dış Kent Surlarındaki 5, 10, 26, 31, 34, 39, 42 ve 79 nolu burçların işgal edilmiş ve izinsiz müdahale edilmiş olduğu da tespit edilmiş olup Bakanlığımız Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün Diyarbakır Valiliği’ne hitaplı 24 Eylül 2019 tarihli yazısı ile işgallerin sonlandırılması ve yapılara zarar veren failler hakkında hukuki sürecin yürütülmesi istenilmiştir. Dünya Mirası olan Diyarbakır surlarına zarar veren veya işgal eden failler hakkında suç duyurusunda bulunulabilmesi için öncelikle burçlara zarar veren faillerin kimlik ve adres bilgileri tespit edip, tutanağa bağlanarak ivedilikle gönderilmesi talep edilmiştir. Bakanlığımız teknik personelleri ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yerinde yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan tutanak Diyarbakır Valiliği’ne iletilmiştir."

SURLARIN ONARIMI İÇİN 13 MİLYON 500 BİN LİRA BÜTÇE

Surlarda oluşan kısmi tahribatın giderilmesi ve yeni görünümü için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla surların oranımı için 13 milyon 500 bin lira bütçe ayrıldı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Ramazan'ın 3. Cuması için anlamlı ve güzel mesajlarıRamazan'ın 3. Cuması için anlamlı ve güzel mesajları
Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!Kasıklarınızda ağrı yaşıyorsanız nedeni bu olabilir!
1/

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Trump'tan Türkiye ve Suriye açıklaması

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

Vali uyardı: Vaka sayısı ciddi bir artış gösterdi, risk çok büyük

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

MEB Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Bakan Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

İŞKUR önünde çay sattığı görüntüler çok konuşulmuştu! Kızı konuştu

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Yardımlar iade edilecek' önce Türkiye'den sonra İngiltere'den açıklama

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

'Tecavüz, cinsel istismar...' Üvey baba kabusu

Diğer Haberler
Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak! 65 yaş üstü vatandaşlara 4 saatlik izin

Sokağa çıkma kısıtlamasında bu pazar bir ilk olacak!

Cuma mesajları 2020: Ramazan ayının 3. Cuması için anlamlı ve güzel mesajları

Ramazan'ın 3. Cuması için anlamlı ve güzel mesajları

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Başarının sırrı, 1,5 aylık tecrübe oluşturma planlaması

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama

Üsküdar-Çekmeköy metro hattında seferlerde aksama

Türkiye'den Tunus'a tıbbi malzeme

Erdoğan'ın talimatıyla gönderildi

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme! (Çakıcı ile Peker arasındaki sorun bitti mi?)

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.