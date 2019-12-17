Diyarbakır surlarının korunması için turizm zabıtası talebi

Mehmet Mucahit CEYLAN, Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık tarihi Diyarbakır surlarının tahrip edilmesi ve taşlarının çalındığı iddiaları üzerine kent sakinleri, turizm zabıtası kurulmasını talep etti.

MÖ 3000-4000 yıllarında Huriler tarafından inşa edildiği kabul edilen 5 bin 800 metre uzunluğundaki tarihi Diyarbakır surları, Çin Seddi'nden sonra doğal bütünlüğü bozulmadan günümüze kadar gelen dünyanın en uzun ikinci suru olarak kabul ediliyor. Tarihi zenginliğin yanında görsel güzelliğiyle de turistlerin ilgisini çeken UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Diyarbakır surlarının bilinçsizce tahrip edilmesine tepki gösteren kent sakinleri, surların özel bir ekip tarafından korunması talebinde bulundu.

SUR TAŞLARINI ÇALANLAR GÖZALTINDA

Surların tahrip edildiği iddiaları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından surları tahrip eden şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Olayla ilgili Vali ve Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “UNESCO Dünya Kültür Mirası, Diyarbakır’ın kalbi ve insanlık tarihinin tanığı surları tahrip edenler emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. Surlara zarar veren ve tahrip edenlere karşı kararlılıkla mücadele edilecektir.”