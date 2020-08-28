Diyarbakır Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na Şeffaflık Çağrısı

Diyarbakır Tabip Odası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sadece bir hastanede bir gün içinde Corona virüsü kaynaklı 15 ölüm tespit ettiklerini belirtti. Kendi rakamlarının bakanlıkla uyuşmadığını savunan Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’na acil müdahale çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle devam etti; “Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız covid nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir. Salgında kontrol kaybedilmiş, tüm sorumluluk halkın ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir. Hastanede takip edilmesi gereken ağır Covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır. Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz.”

Öte yandan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu’nun “Hastanede yer bulmak için günde 45 kişi beni arıyor" sözleri üzerine Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı.