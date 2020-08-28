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Diyarbakır Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na Şeffaflık Çağrısı

28.08.2020 16:41 | Son Güncelleme

Diyarbakır Tabip Odası, kentte sadece bir gün içinde bir hastanede Corona virüsü kaynaklı 15 can kaybı yaşandığını, kendi rakamlarının Sağlık Bakanlığı verileriyle uyuşmadığını açıkladı

Diyarbakır Tabip Odası’ndan Sağlık Bakanlığı’na Şeffaflık Çağrısı

Diyarbakır Tabip Odası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sadece bir hastanede bir gün içinde Corona virüsü kaynaklı 15 ölüm tespit ettiklerini belirtti. Kendi rakamlarının bakanlıkla uyuşmadığını savunan Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’na acil müdahale çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle devam etti; “Bugün sadece Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 15 vatandaşımız covid nedeniyle hayatını kaybetmiştir. İl bazında verilerin açıklanmaması, vaka-ölüm sayılarının düşük gösterilmesi toplumu rehavete sürüklemektedir. Salgında kontrol kaybedilmiş, tüm sorumluluk halkın ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yüklenmiştir. Hastanede takip edilmesi gereken ağır Covid hastalarımız yatak olmadığından evde tedaviye zorlanmaktadır. Ekonomik kaygılardan vazgeçilip, toplumun ihtiyaçları karşılanarak sosyal hareketliliği azaltacak önlemler alınması ve yeterli yatak kapasitesi sağlanması için bakanlığı acil önlemler almaya çağırıyoruz.”

Öte yandan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu’nun “Hastanede yer bulmak için günde 45 kişi beni arıyor" sözleri üzerine Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Durumun ‘sürdürülebilir’ olduğu vurgulanan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İlimizde hizmet veren hastanelerimizde, Sağlık Bakanlığınca hazırlanan algoritmaya uygun olarak genel durumu orta ve ağır olan hastalar yatırılarak takip ve tedavileri yapılmaktadır. Genel durumu iyi olan Covid-19 tanılı hastalar evlerinde izole edilerek, İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz ve Aile Hekimlerimizce takipleri gerçekleştirilmektedir. Temaslı ve yakın temaslı taraması da filyasyon ekiplerimizce yapılmaktadır. Diyarbakır il genelindeki tüm hastanelerimizdeki klinik yatak ve yoğun bakım yatak sayıları göz önünde bulundurulduğunda mevcut tablo ilimiz açısından sürdürülebilir durumdadır. Vaka sayısı ve yoğun bakım ihtiyacına göre Müdürlüğümüzce gerekli düzenlemeler yapılmış ve yapılmaktadır.”

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