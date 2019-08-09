Diyarbakır Ticaret Odası’ndan Cumhurbaşkanı’na 'Müdahale' Çağrısı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen HDP’li belediye başkanları ile valilerin arasındaki soğukluk sık sık gündeme geliyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin birçok ilinde valilerin HDP’li belediye başkanlarıyla bir araya gelmediği de biliniyor. Diyarbakır’da bulunan gazetecilerle bir araya gelen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya bu duruma dikkat çekti.
Tarafların arasındaki soğukluğun projeleri etkilediğini belirten Kaya “Özellikle kamu yerel ilişkisinin zayıflığı, hatta ilişki zayıflığı belki yumuşak kalır, bir araya getirmeme, birlikte proje ortağı yapamama, oluşacak projelerde ortak çalışma yaratamamak ister istemez bu projelerin ilerlemesinde büyük sorun yaratmaktadır” dedi.
Yerel seçimlerden sonra bölgenin birçok kentinde valiler ve HDP’li belediyeler arasında görüşme olmadığını vurgulayan Kaya, “Seçimin üzerinden 4 aya yakın bir süre geçmesine rağmen sadece Diyarbakır değil, bölgenin önemli bir kısmında belediyelerin ve vilayetlerin ortak olduğu, kentin gelişimi için çok önemli olan Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulları, Kalkınma Ajansları, o kentin yarattığı kamu yerel işbirliğine dayanan işletmeler, yapılar çalışamaz durumda. 4 aylık bir sürede bu çalışamayan yapı ister istemez bizlerin de çalışmalarımızda, yalnızca DTSO değil, sizlerin de belki STK’ların da kurumların da yol alırken sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Biz bunları geçmişte de yaşadık ve bu diyalogsuzluğun süreç içerisinde Türkiye siyasetine de zararlarını gördük. Bölgede de hem siyasete hem de ekonomik anlamda büyük zararlarını gördük. Yeniden buna dönmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.
Aradaki soğukluğun kente olumsuz etki yaptığına dikkat çeken Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi. Erdoğan’a acilen duruma müdahale etmesi çağrısı yapan Kaya, “Buradan Cumhurbaşkanına seslenmek istiyoruz, bölge bu kadar ekonomik sorun yaşarken, bölgede sosyoekonomik gelişmişlik bu kadar geriyken, bölgenin daha tüm güçleriyle, gerek merkezi hükümet, gerek yerel hükümet, gerek bölgedeki kamu yönetimi batıya göre iki kat daha fazla çalışıp işbirlikleri yapması gerekirken maalesef herkes kendi çeperinde durmaya ve ortak iş üretme konusunda adım atmama gibi bir boyutta. Bu sadece Diyarbakır’da değil görüştüğümüz tüm illerde, özellikle HDP belediyelerinin yönetimde olduğu illerde, yerel yönetim ve kamu işbirlikleri, diyalogları, görüşmeleri yok noktasında. Diğer yapılar da bu nedenle çalışamaz durumda. Cumhurbaşkanımızın acilen bunu çözmesi gerekiyor. Bu çok önemli, bunu oluşturan psikolojik ortamın ortadan kaldırılması da cumhurbaşkanımızın girişimi ile olacak bir boyuttur” ifadelerini kullandı.
Tüm bunların ülkenin psikolojik ortamından kaynaklandığını söyleyen Mehmet Kaya, “Bu bir yasa veya bir emir veya yönetmelik değildir. Bu seçim sonrası oluşan havanın bölgeye yansımasıdır. Bu anlamda cumhurbaşkanımızın atacağı bazı önemli adımlar bölgedeki kamu yöneticilerinin de bu konuda yerel yönetimlerle işbirlikleri çalışmalar birlikte hareket etmeyi de getirecektir. Cumhurbaşkanımızın bu müdahaleyi yapıp gerçekten bölgede çalışmayan bu yapıları aktifleştirmesi gerekir” diye konuştu.
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