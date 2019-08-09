Diyarbakır Ticaret Odası’ndan Cumhurbaşkanı’na 'Müdahale' Çağrısı

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen HDP’li belediye başkanları ile valilerin arasındaki soğukluk sık sık gündeme geliyor. Diyarbakır başta olmak üzere bölgenin birçok ilinde valilerin HDP’li belediye başkanlarıyla bir araya gelmediği de biliniyor. Diyarbakır’da bulunan gazetecilerle bir araya gelen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya bu duruma dikkat çekti.

Tarafların arasındaki soğukluğun projeleri etkilediğini belirten Kaya “Özellikle kamu yerel ilişkisinin zayıflığı, hatta ilişki zayıflığı belki yumuşak kalır, bir araya getirmeme, birlikte proje ortağı yapamama, oluşacak projelerde ortak çalışma yaratamamak ister istemez bu projelerin ilerlemesinde büyük sorun yaratmaktadır” dedi.

Yerel seçimlerden sonra bölgenin birçok kentinde valiler ve HDP’li belediyeler arasında görüşme olmadığını vurgulayan Kaya, “Seçimin üzerinden 4 aya yakın bir süre geçmesine rağmen sadece Diyarbakır değil, bölgenin önemli bir kısmında belediyelerin ve vilayetlerin ortak olduğu, kentin gelişimi için çok önemli olan Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulları, Kalkınma Ajansları, o kentin yarattığı kamu yerel işbirliğine dayanan işletmeler, yapılar çalışamaz durumda. 4 aylık bir sürede bu çalışamayan yapı ister istemez bizlerin de çalışmalarımızda, yalnızca DTSO değil, sizlerin de belki STK’ların da kurumların da yol alırken sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Biz bunları geçmişte de yaşadık ve bu diyalogsuzluğun süreç içerisinde Türkiye siyasetine de zararlarını gördük. Bölgede de hem siyasete hem de ekonomik anlamda büyük zararlarını gördük. Yeniden buna dönmenin bir anlamı yok” şeklinde konuştu.