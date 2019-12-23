Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasından DEDAŞ'ın "kaçak elektrik" açıklamasına tepki:

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin (DEDAŞ) bölgede kayıp kaçak oranına ilişkin açıklamasına tepki gösterildi.

DTSO'dan yapılan açıklamada, DEDAŞ Diyarbakır İl Müdürlüğünce basına servis edilen bilgilerde, kış mevsiminde kayıt dışı elektrik kullanımının yoğun olduğu, hizmet verdikleri 6 kentte kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğunun yer aldığı bildirildi.

DEDAŞ tarafından yapılan bu açıklama ile bölge halkının genelinin töhmet altında bırakıldığı, bunun yanlış ve manipülatif bir bilgiden ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bilindiği üzere, kayıp ve kaçakları önlemek, kesintisiz ve ucuz enerji temini amacıyla TEDAŞ özelleştirilmiştir. Özelleştirme öncesi EPDK tarafından her bölge için kayıp ve kaçak hedefleri belirlenmiştir. DEDAŞ bölgesi için 2010 yılı hedefi yüzde 36,27, 2013 yılı hedefi de 42,06 olarak belirlenmişti. DEDAŞ 28 Haziran 2013 tarihinde TEDAŞ'tan görevi devraldığında bölgedeki kayıp-kaçak oranı yüzde 73 idi. DEDAŞ 2015 yılında bu oranın yüzde 45'e düşürüleceğini ifade etmişti. Ancak, bu süreçte hiçbir önleyici ve iyileştirici tedbir almadan, bölgede kayıp-kaçak oranının yüzde 86 gibi çok yüksek bir seviyede gerçekleştiğini ileri sürmek kabul edilebilir bir durum değil. DEDAŞ bu yaklaşımı ile kendi istismarını ve beceriksizliğini örtmenin kaygısı ile hareket etmekte, bir yandan bölge halkını karalarken, öte yandan hileli bir beyanla devletten kayıp-kaçak bedeli tahsil etmeyi hedeflemektedir."