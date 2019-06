Diyarbakır, Türkiye'nin yaş koza üretim merkezi oldu

Zümrüde Ateş ise yaş kozadan iplik üretimi yaptıklarını belirterek, "Bu tür tesislerin açılması kadınların istihdamı için çok iyi. Bu fabrika sayesinde ekmeğimizi kazanıyoruz." diye konuştu.

- İpek böceği ile çocuklarını okutuyor

Ağaçlı Mahallesi'nde ipek böceği yetiştiren 4 çocuk annesi Bedia Gülnar da gelir kaynağının ipek böceği olduğunu, ipek böceği sayesinde çocuklarını okuttuğunu belirtti.

"Bir bebeği büyütür gibi ipek böceğinin bakımını yapıyorum. 3 oğlum okuyor. Biri tıp biri elektrik elektronik mühendisliği biri de lisede. Yıllık 5 bin liraya yakın kazancımız oluyor. Yaklaşık 40 gün uğraşıyoruz. Dedelerden kalma bu işi sürdürüyoruz." diyen Gülnar, her yıl bu işi yaptıklarını kaydetti.

- Silk and Cashmere için şal, kravat ve fular

Kulp ilçe merkezinde ipek dokuma atölyesinde usta öğretici Günay Aslan, tesiste üretilen ipek iplik ile şal, fular ve kravat hazırladıklarını aktardı.

Atölyede 12 genç kızın dokuma yaptığını anlatan Aslan, "Atölyede her yıl yaklaşık bin 70 adet üretim gerçekleştiriyoruz. Şal, fular ve kravatların tanesini 80 liraya satıyoruz. Valilik, kaymakamlıklar, Silk and Cashmere için şal, kravat ve fular üretimi gerçekleştiriyoruz. Silk and Cashmere her yıl sipariş veriyor. Fuarlarda da ürünlerimiz yoğun ilgi görüyor." şeklinde konuştu.

Aslan, ürünlerin çok katileli olduğunu, müşterilerin, büyük beğeni ile ürünleri satın aldığını sözlerine ekledi.