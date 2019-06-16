Diyarbakır, Türkiye'nin yaş koza üretim merkezi oldu

İlçede 32 köyde 850 ailenin yetiştirdiği damızlık ipek böceğinden elde edilen yaş kozalar, İpek İplik Üretim Tesisi'nde ipek iplik haline getiriliyor. Daha sonra ipek ipliklerin bir kısmı halıya bir kısmı da ilçe merkezinde bulunan ipek dokuma atölyesinde genç kızların hünerli ellerinde şal, kravat ve fulara dönüştürülüyor.

Her yıl Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri saha çalışması yaparak, belirledikleri damızlık ipek böceği yetiştiricilerine tohum dağıtıyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde ipek böcekçiliği üretiminde önemli bir merkez olan Kulp ilçesinde bu sektörün yeniden canlandırılması amacıyla 8 yıl önce "İpek İplik Üretim Tesisi Projesi" uygulanmaya başladı.

DİYARBAKIR (AA) - NURTEN ASLAN - Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, 8 yıl önce hayata geçirilen "İpek İplik Üretim Tesisi Projesi" sayesinde Türkiye'nin önemli yaş koza üretim merkezlerinden biri oldu.

"Bu yıl 60 tona yakın bir rekolte bekliyoruz. 7 ton da iplik elde etmeyi amaçlıyoruz. Rekolte olarak Türkiye'de birinciyiz. 30 kişi tesiste çalışıyor. Önce saha çalışmaları yaptık. Üreticileri tespit ettik. Tohum taleplerini aldık. Sonra üreticilere bin 817 paket tohum dağıttık. Temmuz ayının sonuna kadar üreticilerden yaş koza alımı sürecek. Köylülerden alınan yaş kozalar tesiste de ipek iplik haline getiriliyor."

Üretimin ham maddeye göre değiştiğini, geçen yıl 48 ton yaş koza elde ettiklerini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

Bölgede 1980 sonrasında yaşanan terör olayları nedeniyle bu sektörün sekteye uğradığını ifade eden Güneş, 2011'de istihdam sağlamak ve yeniden üretimi geliştirmek için proje uygulandığını belirtti.

İlçede bu yıl 60 ton yaş koza rekoltesi bekleniyor. 60 ton yaş koza ile elde edilecek 7 ton iplik, ipek halı, şal, kravat ve fulara dönüşecek.

Güneş, geçen yıl Türkiye'nin yaş koza üretiminin yüzde 51'ini karşılayan Kulp ilçesinde bu yıl hedefin yüzde 55 olduğunu ifade etti.

- Sektörün canlanması göçü önledi

Geçen yıl üreticilere 2 milyon 500 bin lira destek ödemesi yaptıklarını anlatan Güneş, bu üretimin üreticilere çok ciddi bir gelir sağladığını, bu çalışmayla ciddi anlamda göçün önüne geçtiklerini, milli ekonomiye katkı sunduklarını aktardı.

Güneş, yeniden canlandırdıkları sektörün köyleri cazip hale getirdiğini, proje kapsamında 80 bin dut ağacı dağıttıklarını dile getirerek, ipek iplik üretim kapasitesini artırmak istediklerini bildirdi.

- "Kalite olarak Çin ile rekabet edecek boyuta geldik"

Ürettikleri ipek ipliğin daha çok halı üretiminde kullanıldığına işaret eden Güneş, "Kalite olarak Çin'de üretilen ipek iplik ile rekabet edecek boyuta geldik. Özel siparişleri yetiştiremiyoruz. Türkiye'deki talebi karşılayamıyoruz. Bu iplik 5A kalitesine yakın." dedi.

Tesiste çalışanlardan Pınar Can da 6 yıldır ipek iplik ürettiğini, işini çok sevdiğini söyledi.