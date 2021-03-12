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Diyarbakır Valiliği: “CHP Hazro İlçe Başkanı’nın ikametine girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır”

12.03.2021 22:19 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır Valiliği, bazı yayın organlarında yer alan CHP Hazro İlçe Başkanı’nın ikametine girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “11 Mart günü saat 22.00 sıralarında Hazro ilçesinde 3 farklı adreste yüklü miktarda patlayıcı madde ve otomatik silah bulunduğunun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, ihbar gereği için Hazro İlçe Emniyet Amirliğimize iletilmiş, ihbara konu adreslerden birinde ikamet eden ve ihbar içeriğinde adı geçen şahıslardan E.D hakkında ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma’, ‘Yönetme veya Üye Olma’ suçundan farklı tarihlerde işlem yapıldığı ve şahsın adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör nitelikli silahın ele geçilmesi nedeniyle oluşan kuvvetli şüphe doğrultusunda günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararına istinaden ihbara konu 3 farklı adrese gidilmiştir.

Diyarbakır Valiliği, bazı yayın organlarında yer alan CHP Hazro İlçe Başkanı’nın ikametine girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “11 Mart günü saat 22.00 sıralarında Hazro ilçesinde 3 farklı adreste yüklü miktarda patlayıcı madde ve otomatik silah bulunduğunun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine, ihbar gereği için Hazro İlçe Emniyet Amirliğimize iletilmiş, ihbara konu adreslerden birinde ikamet eden ve ihbar içeriğinde adı geçen şahıslardan E.D hakkında ‘Silahlı Terör Örgütü Kurma’, ‘Yönetme veya Üye Olma’ suçundan farklı tarihlerde işlem yapıldığı ve şahsın adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör nitelikli silahın ele geçilmesi nedeniyle oluşan kuvvetli şüphe doğrultusunda günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararına istinaden ihbara konu 3 farklı adrese gidilmiştir. E.D. isimli şahsın Hürriyet Mahallesinde bulunan ikametinde saat 02.10 sıralarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. İhbara konu diğer iki adresin bulunduğu Bahçe Mahallesi İncel Apartmanındaki U.İ isimli şahsın ikameti ve ihbarda geçen diğer adrese saat 02.45 sıralarında gidilmiş, ikametlerden birinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İhbarda adı geçen U.İ isimli şahsın ikametine arama işlemi amacıyla girilmek istenildiğinde ise, U.İ’nin elinde bıçakla görevlilerimize mukavemet etmesi üzerine bıçağı bırakması yönünde ihtarlarda bulunulmuş, yapılan ihtarlara uymaması nedeniyle kendisine ve personelimize zarar vermesini engellemek amacıyla orantılı güç kullanılarak şahıs kontrol altına alınmıştır. U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel’e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır” denildi.

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