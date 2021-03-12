HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

12.03.2021 22:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Diyarbakır Valiliği'nden 'CHP Hazro İlçe Başkanı'nın evi basıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, bazı yayın organlarında yer alan CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'in ikametine girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır Valiliği, bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada CHP Hazro İlçe Başkanı ve yakınlarının evlerinde baskın yapıldığı ve aile fertlerine kötü muamelede bulunulduğu şeklide iddialara yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, düzenlenen bir operasyonda polise mukavemet gösteren U.İ.'nin ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan evin kapısının açılması üzerine eve kontrol ve görüşme amaçlı girildiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

“11 Mart 2021 günü saat 22.00 sıralarında Hazro ilçesinde 3 farklı adreste yüklü miktarda patlayıcı madde ve otomatik silah bulunduğunun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine, ihbar, Hazro İlçe Emniyet Amirliğimize iletilmiş, ihbara konu adreslerden birinde ikamet eden ve ihbar içeriğinde adı geçen şahıslardan E.D hakkında, ‘silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma’ suçundan farklı tarihlerde işlem yapıldığı ve şahsın adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda terör nitelikli silahın ele geçirilmesi nedeniyle oluşan kuvvetli şüphe doğrultusunda Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararına istinaden, ihbara konu 3 farklı adrese gidilmiştir. E.D. isimli şahsın Hürriyet Mahallesi’nde bulunan ikametinde saat 02.10 sıralarında yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır. İhbara konu diğer iki adresin bulunduğu Bahçe Mahallesi/İncel Apartmanı’ndaki U.İ isimli şahsın ikameti ve ihbarda geçen diğer adrese saat 02.45 sıralarında gidilmiş, ikametlerden birinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. İhbarda adı geçen U.İ isimli şahsın ikametine arama işlemi amacıyla girilmek istenildiğinde ise U.İ'nin elinde bıçakla görevlilerimize mukavemet etmesi üzerine bıçağı bırakması yönünde ihtarlarda bulunulmuş, yapılan ihtarlara uymaması nedeniyle kendisine ve personelimize zarar vermesini engellemek amacıyla orantılı güç kullanılarak şahıs kontrol altına alınmıştır.

"GEREKLİ SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

"U.İ isimli şahsın ikametinde arama yapıldığı esnada aynı katta bulunan ve CHP Hazro İlçe Başkanı Turgut İncel'e ait olduğu anlaşılan ikametin kapısının açılması üzerine bu ikamete de kontrol ve görüşme amaçlı girilmiş bilahare ikametten çıkılmıştır. Arama izni olmadan ikamete girilmesi iddialarıyla ilgili gerekli soruşturma süreci başlatılmıştır." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
Bakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildiBakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildi
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır CHP

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Esra Erol'da bebeği komşudan çıkınca sevinçten havalara uçmuştu! Şaşırtan gelişme...

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Bursa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Açıklama geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Utandıran an! Kocasını bekliyordu kayınpederi geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Asetik asit nedir?

Asetik asit nedir?

Son Dakika! Bakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildi

Bakan Soylu duyurdu: 7 ton asetik asit ele geçirildi

AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi

AK Partili Zengin: Başı açık olan kadınlar daha avantajlı duruma geldi

Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart tweeti ile ilgili yeni açıklama

Akşener'den dikkat çeken açıklamalar

Trans bireye kezzapla saldırmıştı! Şüpheli Karabük’te yakalandı

Trans bireye kezzapla saldırmıştı! Yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.