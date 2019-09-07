HABER

Diyarbakır Valiliği'nden 'ilçe belediyelerine kayyum atanacak' iddialarına yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2019 04:47 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliği'nden 'ilçe belediyelerine kayyum atanacak' iddialarına yanıt

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarında "ilçe belediyelerine kayyum hazırlığı" başlığı ile haber yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Diyarbakır Valiliği'ne gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek bazı evrakların paylaşıldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığımızın Anayasa'nın 127'inci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince Valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir."

"BU BELGELERİ SIZDIRANLAR İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Diyarbakır Valiliği ve İçişleri Bakanlığı arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgelerin spekülasyona yol açacak şekilde yayınlandığı belirtilen açıklamada, "Bu belgeler İçişleri Bakanlığımızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her seçim sonrası istenen rutin evraklar olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar İle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

(AA)

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya’da Türk vatandaşları ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya’da Türk vatandaşları ile bir araya geldi
İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklamaİmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Diyarbakır Valiliği kayyum kayyım

En Çok Okunan Haberler

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si şaşırttı!

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

ABD ordusunda bir ilk! Tarihe geçtiler

ABD ordusunda bir ilk! Tarihe geçtiler

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Diğer Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanı Erkan Doğan istifa ederek MHP'ye geçti

İYİ Parti'de istifa! MHP'ye geçti

Kılıçdaroğlu'dan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

CHP'li Başkan'dan tartışılacak atama! '7 bin TL civarında maaşı var'

Son dakika! Mahkemeden Canan Kaftancıoğlu için hapis cezası!

Mahkemeden flaş Canan Kaftancıoğlu kararı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.