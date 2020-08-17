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Diyarbakır Valiliği’nden Corona Virüsü İhbar Hattı

17.08.2020 12:49 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en fazla Corona Virüsü vakası bulunan 5 ili arasındaki Diyarbakır’da, valilik ‘Corona Virüsü İhbar Hattı’ kurdu. Valilik kurallara uymayan kişilerin ve yerine getirilmeyen kuralların ihbar edilmesi çağrısı yaptı. Salgınla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada, salgın tehdidinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada alınan yeni tedbirler kapsamında whatsapp ihbar hattı kurulduğu ifade edildi. Açıklamada hattın kuruluş amacının ‘Kurallara uymayan kişilerin ve yerine getirilmeyen...

Diyarbakır Valiliği’nden Corona Virüsü İhbar Hattı

Türkiye’nin en fazla Corona Virüsü vakası bulunan 5 ili arasındaki Diyarbakır’da, valilik ‘Corona Virüsü İhbar Hattı’ kurdu. Valilik kurallara uymayan kişilerin ve yerine getirilmeyen kuralların ihbar edilmesi çağrısı yaptı.

Salgınla ilgili Valilik’ten yapılan açıklamada, salgın tehdidinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada alınan yeni tedbirler kapsamında whatsapp ihbar hattı kurulduğu ifade edildi. Açıklamada hattın kuruluş amacının ‘Kurallara uymayan kişilerin ve yerine getirilmeyen kuralların’ tespit edilmesi olduğu belirtildi. Vatandaşlara olumsuzlukları ihbar etmeleri çağrısı yapılan açıklamada “Kovid-19 virüsü insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Bu tehdide karşı ülkemiz örnek bir mücadele yürütüyor. Diyarbakır olarak biz de Kovid-19 Salgınıyla daha iyi mücadele etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda, bir dizi tedbirler aldık, uyguladık ve titizlikle de uygulamaya devam ediyoruz. Salgının seyrine göre yeni tedbirler almaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği halindeyiz ancak, görünmeyen bu düşmanı yenmek için birlikte mücadele etmek zorundayız. Bunun için sizleri seferberliğe davet ediyoruz. Lütfen temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Bu konuda gördüğümüz ihlalleri, hayata geçirdiğimiz 0539 285 9090 numaralı Diyarbakır Valilik Whatsapp İhbar Hattı’mıza bildirmenizi istirham ediyoruz. Bu hatta gelen mesajlar, ilgili denetim ve kontrol birimlerimizce takibi yapılarak çözüme kavuşturulacaktır” denildi.

Bu arada Diyarbakır İl sağlık Müdürlüğü de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak halen 12 bin 366 aktif hasta olduğuna dikkat çekti. Açıklamada” Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 kişi halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları izolasyonda. Dikkat eder, kendimizi dışarıdaki riskten korursak, daha hızlı başarırız” ifadelerine yer verildi.

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