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Diyarbakır Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 16:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para istenildiği bilgisinin geldiğini belirterek, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde yaygınlaşan bir dolandırıcılık yöntemi ile Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimleri kullanılarak, vatandaşlardan para talep edildiği hususunda valiliğe bilgi iletildiği belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimlerinin kullanılarak vatandaşlardan para istenildiği bilgisinin geldiğini belirterek, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, son dönemde yaygınlaşan bir dolandırıcılık yöntemi ile Vali Münir Karaloğlu ve valilik çalışanlarının isimleri kullanılarak, vatandaşlardan para talep edildiği hususunda valiliğe bilgi iletildiği belirtildi. Açıklamada, “Uygulanan yöntem kesinlikle bir dolandırıcılık, uygulayanlar ise dolandırıcılardır. Vatandaşlarımızın benzer taleplerle karşılaşmaları durumunda, durumu emniyet birimlerimizle ivedilikle paylaşmalarını önemle rica ederiz” denildi.

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