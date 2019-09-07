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Diyarbakır Valiliği'nden 'ilçe belediyelere kayyum hazırlığı' iddiasına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 09:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valiliği, sosyal medyada, HDP'li ilçe belediyelere kayyum atama hazırlığının yapıldığına dair paylaşılan belgelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valiliği, sosyal medyada, HDP'li ilçe belediyelere kayyum atama hazırlığının yapıldığına dair paylaşılan belgelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Bazı basın yayın organları ile sosyal medyada, Diyarbakır'daki HDP ilçe belediye başkanlıklarına kayyum atama hazırlığı yapıldığı iddialarına ilişkin valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, haber ve sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtilerek, belgeleri paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Birtakım internet haber siteleri ve bazı sosyal medya hesaplarında 'İlçe belediyelerine kayyum hazırlığı' başlığı ile verilen haberlerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Diyarbakır Valiliği'ne gönderdiği bir yazı üzerinden ilçe belediyelerine kayyum atama hazırlığı yapıldığı ileri sürülerek söz konusu evrak paylaşılmıştır. Söz konusu haberler ve sosyal medya iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. İçişleri Bakanlığı'mızın Anayasa'nın 127'nci maddesinde tanımlanan vesayet yetkisi gereğince valiliklerimiz aracılığı ile muhtarlar dahil olmak üzere tüm mahalli idare organlarının suça konu iş ve işlemlerinin olup olmadığı, haklarında adli makamlarca yürütülen soruşturma ve kovuşturma olup olmadığı rutin olarak takip edilmektedir. Bu süreç spekülasyona konu olmaması, görev yapan mahalli idare organlarının işlerini etkilememesi amacıyla ilgili mevzuatı kapsamında gizli yazışma kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin yukarıda belirtilen kapsamda Diyarbakır Valiliği'miz ve İçişleri Bakanlığı'mız arasındaki gizli yazışmaya ilişkin belgeleri spekülasyona yol açacak şekilde yayınladıkları görülmektedir. Bu belgeler İçişleri Bakanlığı'mızın vesayet yetkisi kapsamındaki görevi gereğince her seçim sonrası istenen rutin evrak olup, gizli evrak niteliğinde olmalarından dolayı bunları sızdıranlar ile ilgili soruşturma başlatılmış ve bu belgeleri yayanlar ile ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

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