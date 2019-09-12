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Diyarbakır Valiliğinden patlamayla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişinin şehit olduğunu, 7’si ağır 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Kulp ilçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 7’si ağır 13 köylü vatandaşımız da yaralanmıştır.

Diyarbakır Valiliği, Kulp ilçesinde meydana gelen patlamada 4 kişinin şehit olduğunu, 7’si ağır 13 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Kulp ilçesi kırsalında saat 18.00 dolaylarında, odun toplamaya giden köylü vatandaşlarımızın bulunduğu aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü üyelerince el yapımı patlayıcıyla yapılan saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 4 köylü vatandaşımız şehit olmuş 7’si ağır 13 köylü vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız Kulp ve Diyarbakır’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Saldırının faillerinin tespit edilmesi için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından gerekli çalışmalara vakit geçirmeden başlanmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan köylü vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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