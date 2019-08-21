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Diyarbakır Valiliğinden Silvan’daki olaya ilişkin açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde çıkan ve 6 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi’nde gece saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde çıkan ve 6 kişinin öldüğü 9 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.
Diyarbakır Valiliği’nden yapılan açıklamada, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi’nde gece saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Açıklamada, “Kavga sonucunda 1 kişi olay yerinde, 5 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 9 kişinin tedavilerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Silvan Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalara başlanmıştır” denildi.

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