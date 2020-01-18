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  4. Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu'ndan terörle mücadele mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 15:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri ve gazilerle buluşma yemeğinde yaptığı konuşmada, teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmediğini söyledi.

Emrah KIZIL- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, şehit aileleri ve gazilerle buluşma yemeğinde yaptığı konuşmada, teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmediğini söyledi.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'da şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlenen yemekte bir araya geldi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, terörle mücadele mesajı verdi. Terörle kararlı bir mücadelenin yürütüldüğünü anlatan Vali Güzeloğlu, şunları söyledi:
"Bugün Türkiye, yerli ve milli savunma ile kalkınma hamleleriyle her alanda bir büyük iddiayı temsil etmektedir. Sınırlarımızda son bir hain, son bir terörist yok edilene kadar bir büyük iradeyi temsil etmektedir. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İçişleri Bakanımızın büyük gayreti ve makamı düzeyindeki önderliğinde kahraman güvenlik kuvvetlerimizin, askerimizin, polisimizin, korucumuzun ve her vatan evladının büyük mesuliyetiyle terör ve terörist faaliyetler yok edilmiş ve bitirilmiş düzeye gelmiştir. Sayısal olarak bu yıl içerisinde tek bir terörist etkisiz hale getirilip yok edilinceye kadar bu mücadele ülkenin her köşesinde kararlılıkla sürdürülmektedir. Rabbim bu mücadeleyi gösteren bütün güvenlik kuvvetlerimizi, korucularımızı, bütün devlet memurlarımızı muvaffak eylesin. Bugün Diyarbakır huzuru solumaktadır ve artık bu güven ortamına sahip çıkmaktadır. Teröristin kendisine, uzantısına ve destekçisine hiçbir alanda ve anlamda prim verilmemekte ve onlar artık hayat hakkı bulamamaktadır" dedi.

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