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Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

POLİS, HDP'LİLERİN BELEDİYEYE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından yerine başkan vekili olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez görevine başladı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (6)

POLİS, HDP'LİLERİN BELEDİYEYE GİRMESİNE İZİN VERMEDİ
Van Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasının ardından yerine başkan vekili olarak atanan Vali Mehmet Emin Bilmez görevine başladı.
Bu sırada belediye binasına yürümek isteyen bir grup HDP'liye polis izin vermedi. Aralarında HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan ve Mustafa Avcı'nın da bulunduğu yaklaşık 30 HDP'li, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki belediye binasına yürümek istedi. HDP'li grubun yolu, belediye binasına 30 metre kala polisler tarafından kesildi. Zırhlı araçlar ile barikatın bulunuduğu noktada, HDP'li Vekil Orhan ile polis amiri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Polis aracından kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulunularak, aksi halde zor kullanılacağı bildirildi. Bunun üzerine grup, Erek Dağı Caddesi'ne yöneldi. Kalabalıktan bazıları sloganlar attı. Polis de gruba müdahale etti. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından HDP'li grup dağıldı.
Belediye binası önünde alınan güvenlik önlemleri sürdürüldü.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (6)Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (6)Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (6)Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li Büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (6)

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