Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li büyükşehir belediye başkanları görevden alındı (8)

VALİ GÜZELOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasıyla yerine atanan Hasan Basri Güzeoğlu, görevine başladıktan sonra açıklamalarda bulundu. Mızraklı hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili bilgi veren Vali Güzeoğlu, "Bildiğiniz gibi bugün İçişleri Bakanlığı'mızın aldığı karar doğrultusunda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, anayasamızın 127. maddesi ve belediye yasamızın 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmıştır. Adnan Selçuk Mızraklı hakkında İçişleri Bakanı'mızın ayrıntılı açıklamasında paylaştığı gibi yürütülen 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'terör propagandası yapmak', 'suçu ve suçluyu övmek' başlıklarında özetlenebilecek, yargı organları tarafından yürütülen 9 ayrı soruşturma ve İçişleri Bakanlığı'mız tarafından yürütülen 3 idari soruşturma devam etmektedir. Devam eden bu süreç çerçevesinde anayasanın verdiği yetki ve yasal çerçevede, ilgili belediye yasasının gereğince bugünden itibaren Büyükşehir Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırılmış ve yine bakanlığımızın onayıyla şahsım Diyarbakır Valisi olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevine de bugün başlamış bulunuyorum" diye konuştu.

'HALKI RAHATSIZ EDİCİ UYGULAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Diyarbakır'da yaşananlarla ilgili konuşan Vali Güzeoğlu, şunları söyledi:

"Şüphesiz alınan bu kararın yargıda devam eden ve bilinen bu soruşturma çerçevesinin dışında, seçim sürecinden bugüne devam eden ve aziz ve kadim şehrimiz Diyarbakır'da halkımızın gözü önünde gerçekleştirilen ve sizlerin aracılığınızla tüm kamuoyuna ve Türkiye gündemine aktarılan bir dizi vicdanları yaralayıcı, hukukun dışında ve şüphesiz kabul edilemez uygulamalar da gerçekleşmiştir. Öncelikle vatanın birliği ve beraberliği için hayatını feda eden aziz şehitlerimizin yakınlarının iş akitlerinin feshedilmesi, bu çerçevede belediyede daha önce hizmet almış ve milletimize hizmet yapmış birçok kamu görevlisinin yerlerinin haksız ve hukuka aykırı olarak değiştirilmesi, yargı kararı olmasına rağmen göreve iadelerinin gerçekleştirilmemesi, terör örgütü ve suçlarından yargılanan kişilerin hukuki olmayan bir statüde belediyede görevlendirilmesi, mevzuatımızda olmamasına rağmen eş başkanlık uygulamasının belediyede hayata geçirilmesi, Diyarbakır'da, peygamberler ve sahabeler şehri bu aziz beldemizde imar planlarında geçmiş dönemde yapılan ve ayrılarak birçoğunun da inşaatına başlanan cami imar planı düzenlemelerinin iptal edilmesi ve sahabe-i kiramdan Diyarbakır'ın fethini gerçekleştiren bir aziz sahabenin isminin terör örgütü suçlusuyla değiştirilmek istenmesi, valimizin yetkisi dahilinde bu kararı iptal etmesine rağmen hukuka aykırı bir şekilde zorla o tabelanın yerine tekrar asılmaya çalışılması gibi mahşeri vicdanı çok yaralayıcı ve Diyarbakır halkını çok rahatsız edici bir dizi uygulamalar da gerçekleştirilmiştir."

'ŞİKAYETLER VE SORUNLAR VARDI'

Belediyenin kaynaklarının halka hizmete kullanılmadığını dile getiren Güzeoğlu, "Bu perspektifte şüphesiz ki halka hizmet için var olan her türlü kaynağını, son kuruşunu da millete hizmet için harcamak sorumluluğunda olan belediyenin kaynakları, daha önce kayyum öncesi dönemde gerçekleştirildiği gibi yeniden PKK terör örgütüne, uzantılarına, iş birlikçilerine tahsis edilmeye; bu kaynaklar, bu doğrultuda kullanılmaya başlanmıştır. Devletin ve milletin emaneti ve parasının, bu şekilde milletimize ve Diyarbakır'ımıza hizmet yerine terör örgütüne ve uzantılarına, iş birlikçilerine, Kandil'e kadar uzanan bir perspektifte kullanılması, şüphesiz kabul edilemez ve sürdürülemezdir. Belediye seçim sonrası dönemde birlik ve beraberliğimizin sembolü olan, rengini bu vatan ve devlet için hayatını feda eden aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk bayrağımızı, sizlerin de çok iyi bildiği ve haberleştirdiği gibi belediye kimlik kartlarından başlayarak birçok belediye tanıtım logosundan ve internet sitelerinden de kaldırmıştır. Tüm bu uygulamaların karşılığında, 4 aylık dönemde valiliğimize ciddi anlamda vatandaşlarımızdan hizmet yönünde şikayetler, başta susuzluk olmak üzere kentin ve toplumsal hayatın en önemli konularında çok büyük sıkıntılar ve sorunlar da iletilmiştir" diye konuştu.

'HUKUKİ VE İDARİ GEREĞİ YAPILACAK'

Belediye personeliyle ilgili de açıklamalarda bulunan Güzeoğlu, "Bugünden başlayarak başkan vekilliği dönemimizde devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve en önemli hizmet aracı olan belediyelerimizin temel görevi olan Diyarbakır'ımızdaki bütün vatandaşlarımıza hizmet noktasında en üst düzeyde sorumluluk ve hizmet anlayışına sahibiz. Diyarbakır'ın her kişisine, her köşesine ve her meselesine bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız. Rabbim bizi mahcup eylemesin. Bugün personelimizle yaptığımız toplantıda ifade ettiğim gibi işine bağlı, devletine bağlı, vatandaşına hizmet amaçlı her personelimizle biz hizmet vermeye devam edeceğiz. Her birinin hukuku şüphesiz korunacak ve her birisi bulunduğu pozisyonda görevine devam edecek. Şüphesiz terör örgütüne iltisaklı, ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenler istisnadır. Gereği hem hukuki hem de idari anlamda yapılacak" dedi.

'DİYARBAKIR'A HİZMET ETMENİN ONURUNU TAŞIYACAĞIZ'

Hazır olan projelerin hızlıca hayata geçirileceğini belirten Güzeoğlu, şunları söyledi:

"Diyarbakır sizlerin ve tüm kamuoyunun bildiği gibi 10 bin yıllık bir tarihe sahip, medeniyet geçmişimizin ve insanlık mirasının en önemli ve en özel şehirlerinden biridir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin simgesidir. Bu doğrultuda çok uzun yıllar terör örgütü PKK'nın ve uzantılarının ihanetiyle ertelenen ve geciken bütün hizmetler, inşallah önümüzdeki dönemde başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, hükümetimizin ve her düzeyde görevlilerimizin katkı ve desteğiyle hayata geçirilecektir. Biz bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız. Millete hizmet için milletin beklentilerini karşılamak için bütün arkadaşlarımıza alanda 24 saat esasına göre bir çalışma ve çaba sergileyeceğiz. Şüphesiz ki bu hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı ayrım yapmaksızın kucaklayıcı, her birisinin bir değer olduğunu bilerek, her alanda belediyelerimizin çevre, sosyal, altyapı, iklim değişikliği, şüphesiz ki iş ve istihdam olanakları, toplumsal ve sosyal kalkınma gibi temel başlıklarda çok önemli ve hızlı bir değişimi gerçekleştirecektir. Hazır olan projelerimiz, yerel imkan kaynak ve desteklerle hayata süratle geçirilecektir. Tüm bunlar şüphesiz ki temelde Diyarbakır'ın bir huzur ve güven şehri olarak istikrarlı bir şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği ve sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine dönüktür. Bu çaba ve gayret içinde en büyük destekçimiz aziz Diyarbakırlı hemşehrilerimiz olacaktır."

Vali Güzeoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"2 yılı aşkın süredir hizmet verdiğim, her birisine hizmet etmekten büyük onur duyduğum Diyarbakırlı hemşehrilerimizin yeni başlayan dönemde aynı desteği artarak sürdüreceklerini, her alanda Diyarbakır'ımızın gelişme, kalkınma ve daha iyiye taşınmasında bizlere en yakın bir yardımcı olacağına inancımı tekrarlıyorum. Bugün başlayan görev süremiz içerisinde yereldeki tüm unsurlarımız, büyükşehir belediyesi birimlerimiz, merkezi birimlerimiz, tam anlamıyla bir iş birliği içinde hem hizmet etmek hem de beklenen hizmetleri yerine getirmek noktasında sorumluluk içerisinde olacaklardır. Çok kısa bir süre içerisinde belediye yönetiminde olmalarına rağmen bugün başladığımız gün itibarıyla belediye binasında bile Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldıran, birçok alanda buna dahi tahammül edemeyen bir anlayışın yerine bugün biz, her vatandaşımızı kucaklayan bir anlayışla göreve başlamış bulunuyoruz. Diyarbakır'ın bütün yaşayan hemşerilerine ve şüphesiz hizmet etmekten onur duyduğumuz bütün vatandaşlarımıza şahsım ve hizmet verecek bütün arkadaşlarım adına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Önümüzdeki günlerde büyükşehir belediyemizin gerek projeleri, gerekse geleceği dönük hedefleri konusunda geniş bir şekilde sizlerle birlikte olacağız."