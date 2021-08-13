Diyarbakır ve Adana’da PKK Operasyonu: 85 Gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, Diyarbakır ve Adana’da düzenlenen operasyonlarda, 133 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK adına faaliyet gösteren sosyal medya hesaplarını kullanan ve örgüt propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 88 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, kentteki 104 adrese eş zamanlı baskın yaptı. VOA Türkçe’nin emniyet kaynaklarından aldığı bilgilere göre, baskınlarda 59 kişi yakalandı. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 4 tabanca, 3 tüfek, 292 fişek ve birçok dijital materyalle örgütsel doküman ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, adreslerde bulunamayan 29 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltına alınanlar arasında Jinnews isimli haber sitesinin muhabiri, Beritan Canözer de bulunuyor. Gözaltına alınanlar, sorgulanmak üzere Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Adana’da 29 gözaltı

Bir operasyon haberi de Adana’dan geldi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK’nın verdiği talimatlar doğrultusunda örgüt propagandası yaptıkları ve korsan gösteri yapacakları öğrenilen ve kırsal alanda faaliyet yürüttükten sonra kente döndükleri ileri sürülen şüphelilere yönelik, soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında adresleri tespit edilen 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 adrese baskın yaptı. Kapıları koçbaşıyla kırarak içeri giren ekipler, adreslerde arama yaptı. Aramalardan sonra kadınların da aralarında bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, ayrıca 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

