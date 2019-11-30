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Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 18:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Batman'da kuvvetli sağanak bekleniyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre Diyarbakır'ın Çermik, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan ile Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde, devam eden yağışların zaman zaman şiddetini artırarak 2 Aralık Pazartesi sabahına kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanağın yer yer kuvvetli olacağı bildirilen açıklamada, meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Batman Diyarbakır kuvvetli yağış Meteoroloji uyarı

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