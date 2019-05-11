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Diyarbakır ve Batman’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Batman’da dikkatsiz sürücüler kazaya sebep verdi.

Diyarbakır ve Batman’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

Diyarbakır ve Batman’da dikkatsiz sürücüler kazaya sebep verdi. O anlar MOBESE’ye yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde MOBESE’lerin kaydettiği trafik kazalarının görüntülerini paylaşmaya devam ediyor. Diyarbakır ve Batman meydana gelen trafik kazaları MOBESE’lere yansıdı. Diyarbakır’ın Sur ilçesi Dağkapı Meydanı yanında sabah saatlerinde ters yönden sollama yapan dolmuş şoförü, sokağa girmek isteyen otomobili fark etmeyerek otomobile çarptı. Bir diğer kaza ise Yenişehir ilçesi ofis semtinde meydana geldi. Kontrolsüz kavşağa giren iki araç çarpıştı, araçlar çarpışma şiddetiyle yol kenarındaki sebze tezgahını altına aldı. Olay esnasında tezgahta bulunan 4 kişi ölümden döndü.
Batman’da ise Diyabakır Caddesi üzerinde meydana gelen kaza MOBESE’ye yansıdı. Caddeye sür’atli bir şekilde giren otomobil sağ şeritte bekleyen otomobile arkadan çarptı. Kazalar sonucunda araçların tamamında maddi hasarların meydana geldiği görüldü.

Diyarbakır ve Batman’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

Diyarbakır ve Batman’da trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

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