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  4. Diyarbakır ve Gaziantep'den kahreden haber! 4 genç hayatını kaybetti

Diyarbakır ve Gaziantep'den kahreden haber! 4 genç hayatını kaybetti

05.06.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da serinlenmek için Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 3 lise öğrencisinin yaklaşık 1,5 saat sonra cansız bedenlerine ulaşıldı. Öte yandan bir acı haber de Gaziantep'den geldi. Fırat Nehri’ne giren 17 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmed El Haccac, akıntıya kapılarak boğuldu.

Diyarbakır ve Gaziantep'den kahreden haber! 4 genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu. İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BİR ACI HABER DE GAZİANTEP'TEN!

Öte yandan dün akşam saatlerinde sıcaktan bunalan Suriyeli Ahmed El Haccac, serinlemek için arkadaşlarıyla Fırat Nehri’ne gitti. Haccac, nehirde yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Gencin arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen dalgıç ekipler, akıntıya kapılan genci bulmak için çalışma başlattı. 2 saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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Haccac'ın cenazesi incelenmek üzeri adli tıp morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Gaziantep Diyarbakır
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