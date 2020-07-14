Diyarbakır ve Gaziantep'teki Operasyonlarda 55 Kişi Gözaltına Alındı

Kürt siyasi partileri ve bazı sivil toplum örgütlerine yönelik Diyarbakır ve Gaziantep’te düzenlenen operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı. Operasyona birçok kurum tepki gösterdi.

Eş zamanlı operasyonlarda Diyarbakır’da birçok adrese baskın yapıldı. Baskınlarda evlerde yapılan aramaların ardından aralarında, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu, Özgür Kadın Hareketi, Med Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuki ve Dayanışma Dernekleri Federasyonu, Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası üyeleri ile HDPli Belediye Meclis Üyeleri ve parti üyelerinin bulunduğu 22 kadın gözaltına alındı.

TUAY-DER yöneticisi Bahar Akyapı ve HDP Sur Eşbaşkanı Hatun Yıldız’ın evlerine baskın yapıldığı ancak evde olmadığı için gözaltına alınmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan kadınların Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Bu arada aynı saatlerde Gaziantep'te düzenlenen ev baskınlarındaysa aralarında HDP Gaziantep İl Eş Başkanı Musa Aydın’la Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Başkanları, DBP Antep İl Başkanı’yla, 2 mahalle muhtarı ve 1 avukatın da bulunduğu toplam 33 kişi gözaltına alındı.