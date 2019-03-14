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Diyarbakır ve Musul’un Umudu Ortak

14.03.2019 19:04 | Son Güncelleme

IŞİD’in işgalinden kurtarılan Irak’ın Musul kentindeki iş insanları, kentin yeniden ayağa kalkması için gözünü Diyarbakır’a çevirdi. Diyarbakır’da düzenlenen fuarda Ortadoğulu meslektaşlarıyla biraya gelen Diyarbakırlı iş insanları da umudunu Musul’a bağladı

Diyarbakır ve Musul’un Umudu Ortak

IŞİD’in işgalinden kurtarılan Irak’ın Musul kentindeki iş insanları, kentin yeniden ayağa kalkması için gözünü Diyarbakır’a çevirdi. Diyarbakır’da düzenlenen fuarda Ortadoğulu meslektaşlarıyla biraya gelen Diyarbakırlı iş insanları da umudunu Musul’a bağladı.

Diyarbakır’da her yıl düzenlenen Ortadoğu İnşaat Fuarı 9’ncu kez kapılarını açtı. Fuara Türkiye’nin değişik kentlerinden 82 firma yer alıyor. Fuara Irak, İran, Mısır gibi Ortadoğu ülkelerinin ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ile iş insanları da katılıyor.

Açılışın ardından ziyaretçiler stantları gezdi. Gezilerin ardından iş insanları ikili görüşmeler yaparak, iş bağlantıları kurmaya çalıştı.

Fuara en yoğum ilgiyi Irak Kürt Bölgesi ve Musul kentinin iş insanları gösterdi. Kürt Bölgesinin Duhok kenti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayad Hasan, iki tarafın birbirine ihtiyacı olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Hasan, ”Kürdistan bölgesinin Türkiye ile iyi bir ticari ilişkisi var. Çünkü sınırımız aynı ve birbirimize yakınız. Bizim için de Diyarbakır, Habur sınır kapısı üzerinden bize çok yakın. Bunun da ticari ilişkiler üzerindeki öneminin farkındayız. Diyarbakır ve Türkiye’nin diğer illerinde üretilen ürünlerin çoğu, Bağdat, Güney Irak, orta Irak gibi yerlerde, Irak pazarına da gidiyor. Biz iki ticaret odası olarak, ticaret hacmi ve ticari ilişkilerimizin daha da büyümesi için çalışıyoruz” dedi.

Fuara gelenler arasında, geçen yıl IŞİD işgalinden kurtarılan Musul’dan iş insanları de vardı. Musul Ticaret Odası yönetici ve üyeleri, kentin yeniden imarında, Türkiyeli iş insanlarının da rol almasını istiyor. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Halid Nedim Abdullah bunlardan biri. Kentin Türk firmaları için iyi bir Pazar olduğunu savunan Abdullah, VOA Türkçe’ye şunları söyledi; ”Biz bu fuara, kentimizi yeniden inşa edebilmek için, fabrika ve şirketlerle iş yapmaya geldik. Bunlara tanışmaya geldik. Bildiğiniz gibi kentimiz artık boş, hiçbir şey yok. Bizim için en önemlisi kentimiz yeniden inşa etmektir. Bunun anlamı Musul Türk firmaları için iyi bir pazardır.”

Musullu iş insanı Samer Muhammed Hasan da aynı görüşte olanlardan. VOA Türkçe’ye konuşan Hasan, “Şehrimiz yıkıldı ve daha fazla yapılaşmaya ihtiyaç var. Diyarbakır’dan gelecek daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Bizim firmalarımızla ilişki kurmanıza. Yardıma ihtiyacımız var” diye konuştu.

Musullu iş çevrelerinin gözünün Diyarbakır’da olduğu kadar, Diyarbakırlılar da umudunu Musul’a bağladı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, amaçlarının Diyarbakırlı iş insanlarının Musul’un yeniden yapılandırılmasında pastadan pay alması olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Kaya şöyle konuştu; “Bildiğiniz gibi geçenlerde Musul’un onarımı ile ilgili bir bütçe çalışması yapıldı ve Türkiye de buna katkı koyacağını ifade etti. Burada yaşanan çatışmaların en büyük mağduru, iş insanları anlamında, bu bölgenin insanlarıdır. O dönem o sıkıntıyı yaşayıp oraya sattığı ürünlerin parasını alamayan, ekonomisi küçülen, ticaret hacmi daralan insanlar, tam bu süreçlerde, onarımın başladığı süreçlerde, bu işlerden gerçek anlamda paylarını almaları gerekiyor. Bu çalışmayı biz de yapıyoruz. Onun için Musul’dan ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ve iş insanları buraya gelerek, iş ilişkilerini başlatacak. Kentin onarımında Diyarbakırlı mütahhitlerin bir şekilde o pastadan faydalanmasını istiyoruz.”

Bu arada fuarın açılışına, Vali, Belediye Başkanı, Milletvekilleri gibi, resmi yetkililerden kimsenin katılmaması dikkat çekti.

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