HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır ve Rize'de kadın cinayeti! Vahşice öldürüldüler

Diyarbakır ve Rize'de kadın cinayeti! Vahşice öldürüldüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 02:22 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir eve kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda Nurcan Polat isimli kadın hayatını kaybetti. Bir kötü haberde Rize'den geldi. Rukiye Çerman isimli kadın kocası tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 187. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

NURCAN POLAT HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri evin içerisinde Nurcan Polat isimli bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamadı.

Öte yandan güvenlik güçleri saldırı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlatırken olayla ilgili inceleme yaptı.

RİZE'DE DE KADIN CİNAYETİ: RUKİYE ÇERMAN HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beldenin Yenimahalle Mahallesi'nde ikamet eden Rukiye ve Hasan Çerman çifti kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Çerman, eşi 52 yaşındaki Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil Hasan Çerman ise olay yerine gelen Jandarma ekiplerine teslim oldu.

Rukiye Çerman’ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Feci kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandıFeci kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı
Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

En Çok Okunan Haberler

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Trump: Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 489'a yükseldi

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Bomba itiraf! 'Ondan çocuk yapardım'

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Berna Laçin'in kreş paylaşımına Bakan Selçuk'tan yanıt geldi

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Genelge yayımlandı! Milyonlarca memur bu haberi bekliyordu

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: 1 Haziran'dan itibaren açılıyor

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: Risk devam ediyor!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

CHP’li Dila Koyurga’ya ev hapsi

Diğer Haberler
Zincirleme kazaya neden oldu, yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Ortalığı birbirine kattı! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Hatay’da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı

Rize’de kadın cinayeti! Eşi tarafından 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Rize’de kadın cinayeti! Vahşice öldürüldü

Fahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepki

Fahrettin Altun'dan Muharrem İnce'ye tepki

Son dakika! 15 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

15 ilde 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Bartın'da koronavirüs tedavisi gören hasta kalmadı

Bir ilimizden iyi haber: Korona tedavisi gören kalmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.