Diyarbakır ve Rize'de kadın cinayeti! Vahşice öldürüldüler

Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 187. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kimliği henüz belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

NURCAN POLAT HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri evin içerisinde Nurcan Polat isimli bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polat kurtarılamadı.

Öte yandan güvenlik güçleri saldırı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çapta operasyon başlatırken olayla ilgili inceleme yaptı.

RİZE'DE DE KADIN CİNAYETİ: RUKİYE ÇERMAN HAYATINI KAYBETTİ

Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beldenin Yenimahalle Mahallesi'nde ikamet eden Rukiye ve Hasan Çerman çifti kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan ekmek bıçağını alan 53 yaşındaki Hasan Çerman, eşi 52 yaşındaki Rukiye Çerman’ı 3 yerinden bıçakladı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak istenen kadın, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, katil Hasan Çerman ise olay yerine gelen Jandarma ekiplerine teslim oldu.

Rukiye Çerman’ın cansız bedeni ise Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(İHA)

