HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Diyarbakır ve Şırnak annelerinden teröre lanet yürüyüşü

Diyarbakır ve Şırnak annelerinden teröre lanet yürüyüşü

01.04.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde 577 gündür evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Şırnak annelerinden geldi.

1/

Diyarbakır’da çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan ve HDP il binası önünde 577 gündür evlat nöbeti tutan ailelere bir destek de çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırılan Şırnak annelerinden geldi. Diyarbakır ve Şırnak anneleri, teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla Şırnak’taki HDP binası önünde eylem yapan aileler Diyarbakır’a gelerek, HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbetine devam eden ailelerle bir araya geldi. Ziyaret öncesi Şırnaklı ve Diyarbakırlı anneler teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan apartmanlarda eylemi izleyen çocukların da atılan sloganlara eşlik ettiği görüldü.

"Terör örgütünü bitirecek olan annelerdir"
Yürüyüş sonrası Şırnaklı aileleri adına açıklama yapan Hatice Atan, 29 haftadır haklı mücadelelerini sürdürdüklerini ve sessiz çığlıkların sesi olmaya devam edeceklerini söyledi. Diyarbakırlı ve Şırnaklı annelerin el ele terör örgütünü bitireceğini belirten Atan, "Biz buna inanıyoruz. Terör örgütünü bitirecek olan annelerdir, anne yüreğidir, dedik. Diyarbakır’ımızda destan yazan annelerimizin mücadelesinde bir annemiz, çıktı buraya sesini dile getirdi ve annelerin sayısı 200’leri geçti. Allah’ın izniyle binleri aşacaktır. Biz buna inanıyoruz. Burada, Diyarbakır’da 24 annemiz evlatlarına kavuştular. Kandil bizi iyi duysun, iyi görsün, bir tarafımızda vatan uğruna eşini şehit veren diğer tarafta çocukları zorla dağa götürülen sayısız annemiz var" dedi.

"Kazanan yürekli, cesur anneler olacaktır"
Annelerin sesinin Kandil’in kalbine saplanan hançer gibi olduğunu vurgulayan Atan, "Buradaki herkes bu mesajı iyi dinlesin. Burada evladı bağrından koparılan 9, 13,14, 15 yaşında çocukları bağırlarından koparılan, yürekli, cesur annelerimiz, diğer tarafta vatan uğruna, bu toprak uğruna çocuklarını şehit veren annelerimiz, genç kızlarımız var. Yeminimiz olsun ki biz kazanacağız. Kazanan, yürekli anneler olacaktır. Kazanan yürekli, cesur anneler olacaktır. Silahı bitirecek olan da anneler olacaktır. Bizler hesap sormaya devam edeceğiz. Ne kadar yüreğimiz yansa da evlatlarımız gitse de biz susmayacağız. Dağlarımıza Allah’ın izniyle bahar güzel gelecek. Bütün annelerimizin sesi de çıksın. Artık o eski günler yok. Artık herkes rahatça sesini çıkarabilir. Ne kadar çok sesimizi çıkarabilirsek o kadar daha güçlü olacağız. Annelerimizin sesi Kandil’in kalbine saplanan hançer gibidir. Biz haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı
ABD ile bir kritik temas daha!ABD ile bir kritik temas daha!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Son Dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu, Vali o teröristi yakalattı

Bombalı saldırıdan kızının kedisi sayesinde kurtulmuştu

Son Dakika: Akar, ABD Savunma Bakanı ile görüştü

ABD ile bir kritik temas daha!

Aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Yasaklar ne zaman başlayacak? Tam kapanma olacak mı? İşte detaylar

Tam kapanma olacak mı?

Hangi aşı güvenli? Çin aşısı Sinovac mi, Alman aşısı Pfizer mı yaptırılır?

Sinovac mi Pfizer mı sorusuna Cerrahpaşa'dan yanıt geldi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.