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  4. Diyarbakır yüz yüze eğitime hazır mı?

Diyarbakır yüz yüze eğitime hazır mı?

14.10.2020 09:45 | Son Güncelleme

Türkiye'de yüz yüze eğitime yeniden başlanmasıyla, alınan önlemlerin yeterli olup olmadığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde yüz yüze eğitimin koşullarının kaygı verici olduğu belirtiliyor.Covid-19 salgınının hız kesmediği Türkiye’de yüzyüze eğitimin başlaması eğitimcilerle Milli Eğitim Bakanlığını yine karşı karşıya getirdi.
İnternete erişim sıkıntısının kendisini en çok gösterdiği Diyarbakır'da, veliler okulların açılmasından memnun. Ancak, Eğitim-Sen, bölgedeki okullarda dezenfektan, ateşölçer, maske gibi temel ihtiyaçların bile yeterince sağlanamadığını tespit etti. Öğretmenlerin zorla okula çağrıldığından, okullardaki önlemlerin tamamlanmadığından yakınan Eğitim-Sen, hem Milli Eğitim hem de Sağlık Bakanlığına “önce salgını kontrol altına alın” çağrısı yapıyor.

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© Deutsche Welle Türkçe

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