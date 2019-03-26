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Diyarbakır’a 7 milyon liralık rehabilitasyon merkezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:26 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valiliği ve Yeşilay arasında imzalanan protokol ile birlikte kente 7 milyon lira değerinde rehabilitasyon merkezi yapılması kararlaştırıldı.Bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir bakış açısı ile her alanda etkin faaliyetler yürüten Yeşilay, rehabilitasyon merkezlerini Diyarbakır’da da hayata geçiriyor.

Diyarbakır’a 7 milyon liralık rehabilitasyon merkezi

Diyarbakır Valiliği ve Yeşilay arasında imzalanan protokol ile birlikte kente 7 milyon lira değerinde rehabilitasyon merkezi yapılması kararlaştırıldı.
Bağımlılıkla mücadelede bütüncül bir bakış açısı ile her alanda etkin faaliyetler yürüten Yeşilay, rehabilitasyon merkezlerini Diyarbakır’da da hayata geçiriyor. Diyarbakır Valiliği ve Yeşilay arasında imzalanan protokol ile kente 7 milyon lira değerinde rehabilitasyon merkezi yapılması kararlaştırıldı. Diyarbakır Valiliği Hevsel Salonu’nda düzenlenen imza törenine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Azize Nilgün Canel, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül katıldı.
Burada konuşan Vali Güzeloğlu, uyuşturucunun terör örgütlerinin en önemli hedeflerinden olduğu dile getirerek mücadeleyi en az terörle mücadele kadar kararlılıkla ele alacaklarını söyledi. Vali Güzeloğlu, "Gündemimizde olan ve çok ağır bedeller ödediğimiz, özellikle gençlerimizi, insanımızı ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili bütün maddelere karşı bugün bir duruş gösteriyoruz. Türkiye’yi ve geleceğimizi tehdit eden en büyük tehlikelerden birinin uyuşturucu ve bağımlılık olduğunu biliyoruz. Yaşanmış gerçekler karşısında olayın devasa bir boyut aldığını, bağımlık yaratan uyuşturucu maddelere sentetik türevler katıldığını, dünyada bunun çok büyük ekonomik boyutuna ulaştığını ve terör boyutunda terör örgütlerinin de en önemli hedefleme alanlarından biride olduğunu biliyoruz. O yüzden bu mücadeleyi terörle mücadele kadar en az kararlılıkla, sorumlulukla ve gayretle ele almamız gerekiyor. Bugün imza ve aklini yapacağımız işbirliği protokolü bütün kamu ve yerel birikim kurumlarımızla Yeşilay arasında tam bir iş birliğiyle içeriyor. Biz bu kararlılığı sergilerken gerek üniversitemizin gerekse tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın tam iş birliğiyle, Yeşilay’ın katkı ve desteğiyle bu ivmeyi tersine çevirecek, tek bir bağımlı ve geçmişten gelen kullanıcıyı tedavi etmeden bırakmayacağız. Yeni genç nesilden hiçbir evladımızı da bu tuzağın ve ihanetin pençesinde kullanılan birey yapmayacağız. Tedavi sürecinin de çok gerekli ve önemli olduğunu biliyoruz. Bu projenin altı çizilmesi gereken yanı bu merkezin üniversite sınırları içerisinde inşasıdır. Böylesi merkez kendi yetkin uzmanları yanı sıra her zaman tıp ve sağlık anlamında desteklenmesi gereken bir birim bu noktada üniversitemizle tam iş birliğiyle hayata geçecek ve kısa bir zaman içerisinde temelini atacağımız bu rehabilitasyon merkezi çoklu iyileştirme tedaviye katkı sağlayacak. Rehabilitasyon merkezi sadece tıbbi tedaviyi değil sosyal hayata uyumu iş, meslek edinme süreci izleyerek onları hayata kazanmayı içerecek bir bütünlük içerisinde hizmet verecek” dedi.
Konuşmaların ardından Diyarbakır Valiliği ve Yeşilay arasında protokol imzalandı. Dicle Üniversitesinin yer tahsisi yaptığı merkezin bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Diyarbakır’a 7 milyon liralık rehabilitasyon merkezi

Diyarbakır’a 7 milyon liralık rehabilitasyon merkezi

Diyarbakır’a 7 milyon liralık rehabilitasyon merkezi

Diyarbakır’a 7 milyon liralık rehabilitasyon merkezi

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