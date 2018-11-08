Diyarbakır'a atanan öğretmenler törenle göreve başladı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Maddi anlamda hiçbir eksiğimiz yok, teknoloji kullanımında fiziksel kapasitede dünya çapında bir dönüşümü, başarıyı ve değişimi gerçekleştirdik. Şimdi nicelikten sonra sıra nitelikte." dedi.
Vali Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Diyarbakır'a yeni atanan öğretmenlerin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen törende, herkesin, bir öğretmenin eseri olduğunu belirterek, dünyanın en değerli, en özellikli ve en güzel mesleğinin öğretmenlik olduğunu söyledi.
Hayatın her alanında eğitim ve öğretimin çok önemli olduğunu belirterek bunu erken evrelerde gerçekleştirmenin önemine değinen Güzeloğlu, şöyle konuştu:
"Göreve başladığımda, böylesine bilge bir şehrin eğitim parametreleri ve göstergeleri, ne kabul edilebilir ne de sürdürülebilirdi. Aslında gerçekleştirmeye engel bir şey de söz konusu değildi. Planlı, akılcı, kararlı ve sürdürülebilir bir perspektifte 1,5 yılda büyük değişim gerçekleştirildi. Şimdi sizinle daha da hızlanacak. Her birinizin katkısı çok önemli."
Öğretmenlerin çocukları, milli ve manevi değerlerine sahip, ülkenin, birliğine bütünlüğüne, bayrağına, ezanına, cumhuriyetine, devletine kast edecek bütün ihanet şebekeleri karşısında aşılmaz sıra dağlar gibi duracak vizyonla yetiştireceğini dile getiren Güzeloğlu, "Maddi anlamda hiçbir eksiğimiz yok, teknoloji kullanımında fiziksel kapasitede dünya çapında bir dönüşümü, başarıyı ve değişimi gerçekleştirdik. Şimdi nicelikten sonra sıra nitelikte." ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan ise bu yıl Diyarbakır'a atanan 1268 aday öğretmenden bininin göreve başladığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini söyledi.
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