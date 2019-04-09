HABER

Diyarbakır’a dolu ve sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Meteoroloji 15.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi vatandaşları sağanak ve dolu yağışları konusunda uyardı.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Diyarbakır il genelinde sağanak ve dolu uyarısında bulundu. Açıklamada, “Alınan son radar görüntüleri ve yapılan son değerlendirmelere göre Diyarbakır il merkezinde görülecek kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışının 1 saatlik periyotta yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara Buzullar eriyince ortaya çıktı! ABD'de şaşırtan manzara
Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!
İSTEK Okulları Gözlemevinde ‘Yuri Gecesi’ etkinliğiİSTEK Okulları Gözlemevinde ‘Yuri Gecesi’ etkinliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

2 ay önce evlenmişlerdi! Müjdeli haber geldi

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

Kulisler hareketlendi! İstanbul'da neler oluyor?

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

Erkek arkadaşıyla bir olup 100 bin lira çalmış!

100'den fazla can gitmişti! Kimyasal silah kurbanlarını unutmadılar

100'den fazla can gitmişti! İşte 'savaşın en büyük mağdurları'

Sözleşmeli öğretmen alımıyla ilgili son dakika haber! (Öğretmen ataması 2019 son güncel gelişmeler)

Milyonlarca öğretmen adayının beklediği haber!

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Çamlıca Kulesi'nde sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı! Bu yıl hizmete başlayacak

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

Bin 500 yıllık 'Amuled' Denizli'den çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.