Diyarbakır'a dolu yağdı

Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da etkili olan yağmur sonrası başlayan dolu yağışı, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Trafikte araçlar güçlükle ilerlerken, yollarda ise beyaz örtüyle kaplı su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, doluya çevirdi. Doluya hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ile iş yerlerine sığındı, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kısa süreli etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollarda beyaz örtüyle kaplı su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise yağış nedeniyle ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

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