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"Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız" - "Diyarbakır'ın her kişisine ve köşesine, bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız." dedi.

İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Başkan Vekili olarak görevlendirilen Güzeloğlu, belediye binasına geldi.

Vali Güzeloğlu, belediyede düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda Mızraklı'nın görevden uzaklaştırıldığını, Mızraklı hakkında yürütülen 9 ayrı terör soruşturması ve 3 idari soruşturmanın sürdüğünü söyledi.

- "Halkı çok rahatsız edici bir dizi uygulamalar gerçekleştirilmiştir"

Yargıda süren ve bilinen bu soruşturma dışında, seçim sürecinden bugüne devam eden, Diyarbakır halkının gözü önünde gerçekleşen ve Türkiye gündemine aktarılan, vicdanları yaralayıcı, hukukun dışında, kabul edilemez bazı uygulamaların gerçekleştiğini kaydeden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Vatanın birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerin yakınlarının iş akitlerinin feshedilmesi, bu çerçevede belediyede daha önce hizmet almış ve milletimize hizmet yapmış birçok kamu görevlisinin yerlerinin haksız ve hukuka aykırı olarak değiştirilmesi, yargı kararı olmasına rağmen göreve iadelerin gerçekleştirilmesi, terör örgütü ve suçlarından yargılanan kişilerin hukuki olmayan bir statüde belediyede görevlendirilmesi, mevzuatımızda olmamasına rağmen eş başkanlık uygulamasının belediyede hayata geçirilmesi, peygamberler ve sahabeler şehrimizde imar planlarında geçmiş dönemlerde yapılan ve ayrılarak birçoğunda inşaatına başlanan cami imar planı düzenlemesinin iptal edilmesi, caddedeki bir aziz sahabenin isminin terör örgütü suçlusuyla değiştirilmek istenmesi, Valiliğimizin yetkisi dahilinde bu kararın iptal edilmesine rağmen hukuka aykırı şekilde zorla o tabelanın yerine tekrar asılmaya çalışılması gibi vicdanı çok yaralayıcı ve Diyarbakır halkını çok rahatsız edici bir dizi uygulamalar gerçekleştirilmiştir."

Güzeloğlu, halka hizmet için var olan, her türlü kaynağının son kuruşunu da millete hizmet için harcamak sorumluluğunda bulunan belediyenin kaynaklarının, kayyum öncesi dönemde gerçekleştirildiği gibi yeniden terör örgütü PKK'ya, uzantılarına ve iş birlikçilerine tahsis edilmeye ve bu doğrultuda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Devletin, milletin emaneti olan parasının, millete ve Diyarbakır'a hizmet yerine terör örgütüne, uzantılarına, iş birlikçilerine, Kandil'e kadar uzanan bir perspektifte kullanılmasının kabul edilemez ve sürdürülemez olduğunu anlatan Güzeloğlu, "Belediye, seçim sonrası dönemde, birlik ve beraberliğimizin sembolü olan ve rengini aziz şehitlerimizin kanından alan şanlı Türk bayrağımızı, belediye kimlik kartlarından başlayarak birçok belediye tanıtım logosundan ve internet sitelerinden de kaldırmıştır." ifadelerini kullandı.

Güzeloğlu, tüm bu uygulamaların karşılığında 4 aylık dönemde Valiliğe, vatandaşlardan hizmet yönünden ciddi şikayetlerin, başta susuzluk olmak üzere kentin ve toplumsal hayatın en önemli konularında çok büyük sıkıntıların iletildiğine dikkati çekti.

- "24 saat esasına göre bir çalışma ve çaba sergileyeceğiz"

Başkan Vekilliği görevinde, bütün vatandaşlara hizmet noktasında en üst düzeyde sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip olduklarını kaydeden Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın her kişisine ve köşesine, bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız. Rabb'im bizi mahcup eylemesin." dedi.

Güzeloğlu, personelle toplantı yaptığını, işine, devletine bağlı, vatandaşına hizmet amaçlı her çalışanla hizmet vermeye devam edeceklerini anlattı.

Bu personelin her birinin hukukunun korunacağını, bulundukları pozisyonda görevine devam edeceğini belirten Güzeloğlu, terör örgütüne iltisaklı, ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenlerin istisna olduğunu, bunun gereğinin hem hukuki hem idari anlamda yapılacağını vurguladı.

Diyarbakır'ın, on bin yıllık tarihe sahip, medeniyet geçmişinin ve insanlık tarihinin en önemli ve özel şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Güzeloğlu, bu doğrultuda çok uzun yıllar terör örgütü PKK ve uzantılarının ihanetiyle ertelenen ve geciken tüm hizmetlerin, gelecek dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin katkı ve desteğiyle hayata geçirileceğini belirtti.

Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız. Millete hizmet, milletin beklentilerini karşılamak için bütün arkadaşlarımızla alanda 24 saat esasına göre çalışma ve çaba sergileyeceğiz. Hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı kucaklayıcı olacak. Ayrım yapmaksızın her birisinin bir değer olduğunu bilerek belediyelerimiz her alanda, çevre, sosyal, altyapı, iklim değişikliği, iş ve istihdam olanakları, toplumsal ve sosyal kalkınma gibi temel başlıklarda çok önemli hızlı bir değişimi gerçekleştirecektir. Hazır olan projelerimiz yerel imkan, kaynak ve desteklerle hayata süratle geçirilecektir. Bunlar Diyarbakır'ın huzur ve güven şehri olarak istikrarlı şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği ve sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine dönüktür."

Bu gayretlerinde en büyük destekçilerinin Diyarbakırlılar olacağını anlatan Güzeloğlu, "2 yılı aşkın süredir hizmet verdiğim, hizmet etmekten büyük onur duyduğum Diyarbakırlı hemşehrilerimizin, yeni başlayan dönemde aynı desteği artarak sürdüreceğine, her alanda Diyarbakır'ımızın gelişme, kalkınma ve daha iyiye taşınmasında bizlere yardımcı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Bugün başlayan görev sürecinde yereldeki tüm unsurlar, Büyükşehir Belediyesi ve merkezi birimlerle iş birliği içinde hem hizmet etme hem de beklenen hizmetleri yerine getirme noktasında sorumluluk içinde olacağını dile getiren Güzeloğlu, "Çok kısa süre içinde belediye yönetiminde olmalarına rağmen bugün başladığımız belediye binasında bile Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın fotoğrafını kaldıran, birçok alanda buna dahi tahammül edemeyen bir anlayışın yerine, bugün biz her vatandaşımızı kucaklayan bir anlayışta göreve başlamış bulunuyoruz." dedi.

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