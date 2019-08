Güzeloğlu, halka hizmet için var olan, her türlü kaynağının son kuruşunu da millete hizmet için harcamak sorumluluğunda bulunan belediyenin kaynaklarının, kayyum öncesi dönemde gerçekleştirildiği gibi yeniden terör örgütü PKK'ya, uzantılarına ve iş birlikçilerine tahsis edilmeye ve bu doğrultuda kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Diyarbakır'ın, on bin yıllık tarihe sahip, medeniyet geçmişinin ve insanlık tarihinin en önemli ve özel şehirlerinden biri olduğunu dile getiren Güzeloğlu, bu doğrultuda çok uzun yıllar terör örgütü PKK ve uzantılarının ihanetiyle ertelenen ve geciken tüm hizmetlerin, gelecek dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetin katkı ve desteğiyle hayata geçirileceğini belirtti.

Bu personelin her birinin hukukunun korunacağını, bulundukları pozisyonda görevine devam edeceğini belirten Güzeloğlu, terör örgütüne iltisaklı, ilintili ve bu bağlamda değerlendirilenlerin istisna olduğunu, bunun gereğinin hem hukuki hem idari anlamda yapılacağını vurguladı.

Güzeloğlu, personelle toplantı yaptığını, işine, devletine bağlı, vatandaşına hizmet amaçlı her çalışanla hizmet vermeye devam edeceklerini anlattı.

Başkan Vekilliği görevinde, bütün vatandaşlara hizmet noktasında en üst düzeyde sorumluluk ve hizmet anlayışına sahip olduklarını kaydeden Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın her kişisine ve köşesine, bu sorumluluk ve anlayışla bütün çalışanlarımızla hizmet götürmeye çalışacağız. Rabb'im bizi mahcup eylemesin." dedi.

Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sürede Diyarbakır'ın emrinde olacağız. Diyarbakır'a hizmet etmenin şeref ve onurunu taşıyacağız. Millete hizmet, milletin beklentilerini karşılamak için bütün arkadaşlarımızla alanda 24 saat esasına göre çalışma ve çaba sergileyeceğiz. Hizmetimiz bütün vatandaşlarımızı kucaklayıcı olacak. Ayrım yapmaksızın her birisinin bir değer olduğunu bilerek belediyelerimiz her alanda, çevre, sosyal, altyapı, iklim değişikliği, iş ve istihdam olanakları, toplumsal ve sosyal kalkınma gibi temel başlıklarda çok önemli hızlı bir değişimi gerçekleştirecektir. Hazır olan projelerimiz yerel imkan, kaynak ve desteklerle hayata süratle geçirilecektir. Bunlar Diyarbakır'ın huzur ve güven şehri olarak istikrarlı şekilde yaşayan her bireyinin başta güvenliği ve sosyal anlamda kalkınmasını sağlayacak bir yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesine dönüktür."

Bu gayretlerinde en büyük destekçilerinin Diyarbakırlılar olacağını anlatan Güzeloğlu, "2 yılı aşkın süredir hizmet verdiğim, hizmet etmekten büyük onur duyduğum Diyarbakırlı hemşehrilerimizin, yeni başlayan dönemde aynı desteği artarak sürdüreceğine, her alanda Diyarbakır'ımızın gelişme, kalkınma ve daha iyiye taşınmasında bizlere yardımcı olacağına inanıyorum." diye konuştu.