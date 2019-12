Diyarbakır’a hizmet yolunda buluşmaları sürüyor

“Ergani hak ettiği hizmetlerin çok gerisinde”

Bugünü dünden, yarını da bugünden planlayıp çalışmak amacıyla ilçeleri ziyaret ettiklerini ifade eden Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu “Bu aziz şehrin her bir köşesine ve her bir kişisine hak ettiği hizmeti götürebilmek en büyük amacımız. Ergani çok eski ve tarihi bir ilçemiz. Ekonomik olarak baktığınız zaman güçlü bir ilçemiz. Ama Diyarbakır’ın her ilçesinde karşımıza çıktığı gibi ne yazık ki şehircilik alt yapısı, insani yaşam kalitesi, temel hizmetler açısından hala ciddi bir sıkıntı çeken ilçemiz. Diyarbakır gibi ülkenin gelişme ve kalkınma taşıyıcısı, lokomotifi ve bölgesinin çekim merkezi bir büyük şehrimiz son 30-40 yıldır terör örgütü PKK ihanetinin, onun uzantılarının, işbirlikçilerinin ve siyasi bağlantılarının millete ödettiği bedelle maalesef bugün hak ettiği yerin çok gerisinde” dedi.

“Milletin kaynaklarını Kandil’e akıttılar”

Her Çarşamba muhtarlarla bir araya geldiklerini dile getiren Güzeloğlu, böylelikle mahallelerin sorunlarını masaya yatırıp çözüm arayışında olduklarını kaydetti. Güzeloğlu, “Sorunlar bugüne kadar ertelendi, bilerek geciktirildi ve ihmal edildi. Çoktan hallolması gereken yol, içme suyu ve bugün konuştuğumuz sorunların yerine başka şeyler konuşmalıydık. Bunların yerine ekonomik ve sosyal olarak daha güzel neler yapabiliriz onu konuşmamız gerekir ama yapmadılar. Millete gelen kaynakları, millete harcamadılar. Milletin kaynaklarını Kandil’e akıttılar. 2020 yılına giriyoruz, birçok nüfuslu kentten büyük Ergani’nin yol ve alt yapı sorunu bulunuyor. Bu çamur millete reva mı? İlçenin içinde gördüğümüz manzarayı Ergani hak ediyor mu? Tam 30 yıldır Diyarbakır’a büyük şehir ödenekleri ve kaynakları geliyor” diye konuştu.