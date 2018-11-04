Diyarbakır'a iki yılda 543 milyon 537 bin liralık yatırım

DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'da, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 2 yıl önce kayyum olarak atanan Cumali Atilla ve yönetimin 2 yıl içinde yol, park, yeşil alan, yapı, tesis, tarım, hayvancılık, kaldırım, sosyal ve benzeri alanlarda toplam 543 milyon 537 bin 108 lira yatırım yaptığı belirtildi. Başkan vekili Atilla, yatırım yaparken, kent insanlarına kulak vererek bunları yaptıklarını ve masa başında karar almadıklarını belirterek, "Biz, 'Gönüllere giden yolu da imar ediyoruz' düşüncesi ile çalışıyoruz. Bu şehre ve bu şehrin güzel insanlarına ne kadar hizmet etsek kendimizi hep eksik görüyor, daha çok çalışmak zorunda olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla ve yönetimi, 2 yılda yaptıkları çalışmaları rapor haline getirdi. Göreve geldikleri ilk gün, 'Her şey çok güzel olacak' diye yola çıktıklarını, hükümetin destekleri ve belediye imkânları çerçevesinde çalışmalarını planlayıp uyguladıklarını söyleyen Başkan vekili Atilla, "Şehrin en acil işlerini ilk etapta tamamlayıp bu şehrin güzel ve kadirşinas insanlarına yakışır bir şehri meydana getirmek için gayret ediyoruz. Yatırımlarımızı yaparken, bu şehrin insanlarına kulak veriyoruz. Masa başında kararlar alıp uygulamıyoruz. Hemşehrilerimizle birebir görüşerek ve farklı iletişim araçlarını kullanarak belediyecilik hizmetlerimizin hakkında görüş alış verişinde bulunuyoruz. Bu konudaki ilkemiz belli, 'Bu şehri bu şehirde yaşayanlarla yöneteceğiz'. Bu ilkemiz doğrultusunda talep ve istekleri alıyor, imkânlarımız çerçevesinde en kısa zamanda taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimizi gerçekleştirdikten sonra hem yapım aşamasında hem sonrasında o mahallede, sokakta yaşayan hemşehrilerimize giderek hizmetten memnuniyetlerini ve bundan sonrası için önerilerini almaya özen gösteriyoruz"dedi.

'GÖNÜLLERE GİDEN YOLU DA İMAR EDİYORUZ'

Atilla konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2 yıllık görev süremizde altyapı hizmetlerine çok önem verdik. Çünkü, bu alanda önemli bir boşluk vardı. Önümüzdeki yıl da önem vereceğiz ancak bunun yanında farklı alanlarda da bu şehrin ihtiyaçları doğrultusunda şehrimizin marka şehir olması adına çalışmalarımızı gerçekleştirmeye gayret göstereceğiz. Bu şehir ruhu olan şehirdir. Bu şehrin ruhuna uygun ruhu olan bir belediyeciliği de hayata geçirmek istiyoruz. Belediye alt yapıyı yapar, tesis yapar, park yapar, yol yapar ancak yaptığı çalışmalara bu şehrin ruhunu ve kendi ruhunu katmayı da bilmeli. Bir mahallenin yolunu yapmak en temel görevimizdir bundan şüphe yok ancak yolun çıktığı mahalledeki hemşehrilerimizin gönlüne de bir yol yapmak lazım. İşte tam burada o ruh devreye giriyor ve diyoruz ki, 'Biz gönüllere giden yolu da imar ediyoruz'."

YOLLARA 1 MİLYON 400 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Belediyenin 2 yıllık faaliyet raporuna göre, 2107'de kentin cadde ve bulvarlarına 600 bin ton sıcak asfalt sererek sezonu kapatan Belediye, bu yıl merkeze bağlı 4 ilçenin yollarına 800 bin ton sıcak asfalt serdi. 2018 yılı içinde yama, bakım ve onarım çalışmalarında ise, 100 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 yılları arasında mevcut durumda bozulan ve yolların yapılmasıyla birlikte ihtiyaç duyulan yerlerde yaptığı çalışmayla 568 bin metrekarede kaldırım taşı döşerken, mevcut olan, yolların tamamlanmasıyla sıfırdan yapılan kaldırımlar, görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa eetti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 yılları arasında 4 merkez ilçe dışında 13 ilçenin mahalle ve mahalle grup yollarında yürüttüğü çalışmalarda 2 bin 230 kilometre sathı kaplama asfalt sererken, 2017'de ilk kez mahalle grup yollarına 100 kilometre sıcak asfalt serdi. 2018'de 400 kilometre yolu asfaltlanırken, kış koşulları ve yolun geçtiği alanların engebeli olması nedeniyle mahalle yollarına 400 bin metrekare parke taşı döşendi. Rapora göre, 2017-2018 yılları arasında kentin sokak, cadde ve bulvarlarına toplam 1 milyon 400 bin ton sıcak asfalt seren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yol çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 52 bulvar ile caddeyi yeniden düzenledi. Bulvar ve cadde düzenlenmesinde orta refüj, kaldırım, aydınlatma, yeşillendirme ile bisiklet yolu çalışmaları yürütüldü.

KENT MEYDANI HİZMETE GİRDİ

Raporda, vatandaşların sosyal, kültürel ve sportif amaçlarla kullanması için Kayapınar ilçesinde 70 bin metrekare üzerine inşa edilen Kent Meydanı tamamlanarak hizmete girerken, Kent Meydanı içinde Kitap Cafe , Meydan Cafe, mescit, yürüyüş yolları, fitness aletleri, bisiklet yolları, çocuk oyun grupları, fresh ve kuru havuz bulunuyor.

Belediye, Kayapınar ilçesinde 34 bin metrekare alana da inşa ettiği Temapark'ı tamamlayarak vatandaşların hizmetine açtı.

1 MİLYON DİYARKART ÜCRETSİZ DAĞITILDI

Raporda, düzenli ve sistemli toplu taşıma hizmetleri için biniş kart sistemini yaygınlaştırmayı amaçlayan Belediyenin, daha önce ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkart'an 1 milyon adedi vatandaşlara ücretsiz dağıttığı belirtilirken, kentin hava sıcaklığını ve soğukluğunu göz önünde bulundurarak, kentin farklı noktalarına kapalı ve klimalı duraklar yerleştirdi. 18 metrekarelik alana sahip duraklarda 7/24 güvenlik kamerası, kitaplık, yaz-kış klima, engelli rampası ve 12 kişilik oturma alanı bulunduğu ifade edildi.

9 BİN HASTA YAKINI MİSAFİRHANEDE AĞIRLANDI,

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca, Doğu ve Güneydoğu'nun sağlık merkezi konumunda bulunan Diyarbakır'a çevre il ile ilçelerden gelen hasta ve hasta yakınları için oluşturulan misafirhanede toplam 9 bin 11 hasta ve yakını ağırlandı. Maddi durumlarından dolayı tatil yapma imkanı bulunmayan çocuklara yönelik ücretsiz düzenlenen, "Çocuk Yaz Kampı" dan da 2 yılda toplam 2 bin 200 çocuk faydalandığı belirtilen faaaliyet raporunda, çocukların spora, sağlıklı bir yaşama teşvik etmek, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve çocukların obezite hastalığına yakalanmalarını önlemek amacıyla 3 bin 500 adet bisiklet dağıtıldığı belirtildi.

2 YILDA 543 MİLYON 537 BİN LİRA YATIRIM

Hazırlanan raporda, zaman zaman gündeme gelen yatırım tutarları ile ilgili bilanço da açıklandı. Raporda, kentte yol, park, yeşil alan, yapı, tesis, tarım, hayvancılık, kaldırım, sosyal ve benzeri alanlarda 2 yılda toplam 543 milyon 537 bin 108 lira yatırım yapıldığı belirtildi. 2017'de yatırımlara 257 milyon 834 bin 933 lira harcanırken, 2018'de ise, 30 Ekim tarihi itibariyle 285 milyon 537 bin 108 lira harcandığı belirtildi. Daha önceki yıllarda belediyenin yatırım giderleri yüzde 12 ile 18 arasında değiştiği belirtilen raporda, kayyum yönetimi ile birlikte 2017-2018 yıllarında yatırım giderleri yüzde 40'a tekabül ettiği vurgulandı.

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