Diyarbakır'a sevk edilen askeri araçlar İslahiye'de (2)

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- TEKİRDAĞ'dan Diyarbakır'daki birliklere sevk edilen zırhlı araçları ve personelleri taşıyan 26 vagonluk tren, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı. Tekirdağ'dan Diyarbakır'a sevk edilen çoğunluğu zırhlı personel taşıyıcılarında oluşan askeri araçlar ve personellerin bulunduğu 26 vagondan oluşan tren, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Fevzipaşa Gar'ına ulaştı. Garda verilen molanın ardında tren, Diyarbakır'a hareket etti.

