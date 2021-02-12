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Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasında 26 kişi gözaltına alındı

12.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasında 26 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında muhtarlık seçiminden kalma husumet nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada 26 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde iki aile arasında muhtarlık seçiminden kalma husumet nedeniyle çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada 26 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada mini cephanelik ele geçirildi.
Olay, geçtiğimiz salı günü meydana gelmişti. Aralarında muhtarlık seçimlerinden kalma husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili 26 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 2 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet yivsiz av tüfeği, 653 adet 7.62 milimetre fişek, 73 adet 9 milimetre fişek, 15 adet 7.65 milimetre fişek, 102 adet av tüfeği fişeği, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 1 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık seçimi kavgasında 26 kişi gözaltına alındı

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