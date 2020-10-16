Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı Bursa’da yakalandı

Diyarbakır’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, 1 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi Bursa’da yakalandı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 10 Ekimde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise ağır yaralanmış, olayın zanlısı Ö.E.’nin (40) yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’nce hakkında yakalama kararı bulunan Ö.E.’nin, olayın ardından ikametinin bulunduğu Bursa’nın Gemlik ilçesine geleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonda Ö.E., Orhangazi ilçesi Karsak Mahallesi’nde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

