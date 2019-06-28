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Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin kök kenevir ve 337 kilo esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 10:01 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 kilo esrar ile 1 milyon 255 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Lice ve Hazro ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 337 kilo esrar ile 1 milyon 255 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 25 Haziran günü Lice ve Hazro ilçeleri kırsalından jandarma özel harekat timleri, jandarma komando timleri, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla operasyon düzenlendi. 'Bayrak-127 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-04' adı verilen operasyonda, arazi arama faaliyetlerinde, çalılar arasına gizlenen, toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 337 kilo esrar ile 26 ayrı noktada 1 milyon 255 bin 464 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri operasyon bölgesinde imha edildi. VALİLİK: SON YILLARDA ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Lice ve Hazro ilçelerinde ele geçirilen kenevir bitkisi son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmakla birlikte, milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesinin önüne geçilmiştir" denildi.

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